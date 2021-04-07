«أيتيليجنس إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز» تطلق علامتها الجديدة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «أيتيليجنس | إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز» أحد أكبر الشركاء العالميين لعملاقة برمجيات الأعمال العالمية «إس إيه بي»، علامتها التجارية الجديدة وأصبحت الشركة من أول أبريل الجاري تحمل الاسم الجديد «إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز إيه جي» NTT DATA Business Solutions AG. وسيجري العمل على تغيير العلامة التجارية المنفصلة السابقة لتتناسب مع علامة المجموعة «إن تي تي داتا»، التي تتبع لها الشركة ويأتي تغيير العلامة التجارية للشركة في إطار مبادرة عالمية كبرى للنمو أطلقتها الشركة حديثًا.

وتركّز «إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز» على خدمات «إس إيه بي» وخدماتها في مجالات الاستشارات والابتكار المشترك. وحقّقت الشركة مبيعات 1.072 مليار يورو في 2020.

ومن المقرّر أن تظل «إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز إيه جي» شركة قائمة بذاتها يقع مقرها الرئيس في مدينة بيليفيلد بألمانيا. وستعمل الشركة التي توظّف أكثر من 10,000 موظف حول العالم، باستقلالية في السوق. كذلك من المقرر أن يواصل المجلس التنفيذي وإدارة المجموعة العمل وفق المسؤوليات السابقة تحت رئاسة نوربرت روتر الرئيس التنفيذي للشركة وسوف تظلّ جميع العقود المبرمة مع العملاء والشركاء ومقدمي الخدمات المرتبطين بالمجموعة سارية.

وقال روتر إن «إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز» تفتح اليوم تحت مظلة «إن تي تي داتا»، «فصلًا جديدًا في تاريخ شركتنا»، مؤكدًا أن مجموعة «إن تي تي داتا» أحد أكثر مقدمي خدمات تقنية المعلومات نجاحًا في العالم، ومشيرًا إلى أن من شأن العلاقة بين الكيانين أن تعزّز الحضور العالمي للشركة وتسلّط مزيدًا من الضوء عليها.

وأضاف: «سوف يظلّ تركيزنا الأساسي منحصرًا في كوننا شريكًا وموزعًا مرموقًا عالمي المستوى لحلول «إس إيه بي» الموجّهة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك سوف نواصل السعي لتحقيق مزيد من التقدّم في سوق الشركات الكبيرة أيضًا».



التحول الرقمي

وقال الدكتور عبد الباري دانيش الرئيس التنفيذي لشركة «إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن شركته تعتزم، في إطار مجموعة «إن تي تي داتا» العالمية، تسريع التحوّل الرقمي لعملائنا والتوسع فيه، مشيرًا إلى أن الشغف يشكّل جزءًا أصيلًا من عمل الشركة وقادرًا على إتاحة المرونة التي تحتاجها.

وتقدم «إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز» للعملاء مجموعة واسعة من الخدمات المُدارة والاستشارية وخدمات الابتكار المشترك القائمة على منتجات «إس إيه بي» وحلولها. وتساعد الشركة التي تدير حاليًا مكاتب في 30 دولة العملاء في إحداث التحوّل الرقمي ليصبحوا مؤسسات ذكية.

وقال كارل فارباخ رئيس علاقات الشركاء لدى «إس إيه بي»، إن منظومة «رايز وذ إس إيه بي» التي أطلقتها شركته حديثًا «تجسّد مبدأ التعاون الشامل بين «إس إيه بي» وشركائها. وأضاف: «تُعد منظومة شركائنا أساسية لتحقيق أهدافنا الطموحة، ويشهد شركاء مثل «إن تي تي داتا بزنس سوليوشنز» على قوة التعاون التجاري الراسخ والوثيق».

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