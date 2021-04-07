«بيزنس فرانس» تعزز تعاون فرنسا والمنطقة بموقع إلكتروني جديد

المصدر: دبي - البيان

أطلقت بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، موقعًا إلكترونيًا جديدًا لتعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال في المنطقة وتطوير المزيد من فرص الشراكة التجارية بين الجهات الفرنسية والمحلية وسيعمل الموقع على تغطية أخبار الفعاليات الاقتصادية الفرنسية في دول مجلس التعاون الخليجي، لبنان، الأردن، مصر، العراق وباكستان، بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية ودعم روابط الشراكة بين فرنسا ودول المنطقة.



خدمات مساعدة

وتوظف بيزنس فرانس، عبر مكاتبها المتواجدة في كل من الإمارات، قطر، الكويت، مصر ومكتبين في السعودية فريقاً متعدد الثقافات من المحليين أو المقيمين، يعملون يومياً على تبادل معارفهم وخبراتهم التجارية مع المصدرين الفرنسيين المحتملين. وسعياً منها لجلب أفضل الابتكارات والخبرات الفرنسية من مختلف القطاعات إلى الشرق الأوسط، تقدم بيزنس فرانس مجموعة متكاملة من الخدمات لمساعدة الشركات والشركاء في الشرق الأوسط في علاقاتهم الثنائية بين فرنسا ودول المنطقة.

أما بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في فرنسا، فإن وكالة بيزنس فرانس تعمل على دعم مشاريعهم للانطلاق إلى العالمية / والاقتراب من السوق الأوروبية من خلال توسيع مواقعهم الحالية، أو استثمارات جديدة، أو شراكاتهم الصناعية والتكنولوجية من أجل استقرارهم الاقتصادي في فرنسا وبالتالي الاستفادة من جاذبية فرنسا.

وتشارك بيزنس فرانس في الشرق الأوسط في تطوير حلول الموارد البشرية الخاصة بها، من خلال برنامج التدريب الدولي(.V.I.E ) ما يسمح للشركات المحلية التي يوجد مقرها الرئيسي في فرنسا بتوظيف شباب أوروبيين مؤهلين في مهام عمل في الشرق الأوسط للمساهمة في هذه المنظومات الاقتصادية الفاعلة لفترة بين 6 و24 شهرًا.

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