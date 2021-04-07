شراكة بين «قرار» و«كريدولاب» لتوفير حلول بديلة لمخاطر الائتمان إلى المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «قرار» لتحليل مخاطر الائتمان والقرارات الائتمانية، إبرام شراكة مع شركة «كريدولاب»، المُزوّد للبيانات البديلة، لتقييم درجات مخاطر الائتمان، وستركز الشراكة على تطبيق حلول التصنيف الائتماني المُطوَّرة من قِبل «كريدولاب»، من أجل تقييم مخاطر الائتمان والاكتشاف المبكر لحالات الاحتيال، وذلك بالاعتماد على البيانات البديلة في الأجهزة المحمولة وشبكات الإنترنت.

وقال بيتر باركاك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كريدولاب»: نرحب بشركة «قـرار» ضمن شبكة شركائنا المتنامية؛ حيث ستضيف لنا خبرة «قـرار» في إدارة مخاطر الائتمان وأدوات أتمتة القرار؛ جنباً إلى جنب مع قاعدة عملائها في الشرق الأوسط؛ قيمة كبيرة لخطط التوسع التي نتطلع لها في المنطقة.

وقال زيد قمحاوي؛ الرئيس التنفيذي لشركة «قـرار»: طوّرت «كريدولاب» حلاً مميزاً لتسجيل البيانات البديلة، نعتقد أنه يتمتع بإمكانات قوية بشكل خاص في البلدان، التي يوجد بها عدد كبير من السكان المتنقلين أو السكان، الذين لا تغطيهم الخدمات المصرفية، حيث ثبت أن استخدام البيانات البديلة في التقييم الائتماني يساعد المؤسسات على أن تكون أكثر شمولاً في اتخاذ قرارات الإقراض، وأن تكون دقيقة في قراراتها الائتمانية؛ وذلك عند استخدامها جنباً إلى جنب مع النماذج التقليدية للتقييم الائتماني. ومن خلال شراكتنا مع شركة «كريدولاب» فإننا نهدف إلى مساعدة العملاء على توسيع استراتيجية الاستحواذ لديهم بكل ثقـة.

وتعمل «قـرار»، التي تتخذ من دبي مقراً لها على خدمة عملائها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وذلك مع قيامها بمساعدة الشركات في القطاع المصرفي والمالي على مواجهة تحديات الأعمال، عبر تقديم مزيج من التحليلات التنبؤية والاستشارات، وتقنيات اتخاذ القرار.

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