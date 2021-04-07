«دبي التجاري» يحصد 3 ضمن جوائز التحوّل الرقمي في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري، عن فوزه بثلاث جوائز في النسخة الرابعة من مؤتمر المرونة والتحول المصرفي في الشرق الأوسط وأفريقيا، فقد فازت مبادرات التحول الرقمي للبنك، على جائزة «أفضل عمليات الابتكار»، في حين حصد حساب CBD Digi، الذي تم إطلاقه مؤخراً، جائزة «أفضل تجربة للعملاء»، علاوة على ذلك، حصل المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري، أميت مالهوترا، على جائزة «أفضل مدير عام للتحول الرقمي للعام».

وتسلم الجوائز أميت مالهوترا، وأعضاء الإدارة العليا في البنك، خلال حفل توزيع جوائز صناع التحول الرقمي، أقيم مؤخراً في بلازو فيرساتشي دبي.

التحول الرقمي

وقال أميت مالهوترا: «بدأ البنك رحلة التحول الرقمي، لتبسيط منتجاته وعملياته، وذلك لخلق تجربة مصرفية رقمية أفضل للعملاء، باستخدام أحدث التقنيات والابتكار. ويعد بنك دبي التجاري، من الرواد في المنطقة لدفع التحول الرقمي، ففي عام 2017، قام بإطلاق أول بنك رقمي في الإمارات، حيث كانت هذه بداية استراتيجيتنا للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى جعل التكنولوجيا الرقمية المحرك الرئيس لتطوير الأعمال والابتكار».

وأضاف: «ونحن إذ نواصل رحلتنا نحو تقديم خدمات مصرفية مبتكرة، لنكون بنكاً «رقمياً بالكامل»، فإن مثل هذه الجوائز، ستحفزنا على مواصلة تعزيز خدماتنا لعملائنا، ليس لتلبية توقعاتهم فحسب، بل لتتجاوزها».

منظومة مرنة

وقال فريد ياندوز، المدير العام لـ «Trusted Advisors»، عضو مجلس إدارة اللجنة التوجيهية لجوائز صناع التحول الرقمي: «أمضى خبراؤنا أسابيع عديدة في تحليل عمليات الابتكار في بنك دبي التجاري، وقد أعجبوا بكيفية تعزيزها للتحول الرقمي للبنك. ويعد بنك دبي التجاري، من بين عدد قليل من المصارف التي تمكنت خلال هذه الفترة الحرجة، من تطوير منظومة مرنة مع منتجات قوية موجهة للعملاء. كما أثبتت قيادة البنك، بدءاً من الرئيس التنفيذي إلى الإدارة العليا، بما في ذلك المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، أميت مالهوترا، نجاحها في إشراك موظفي البنك والنظام البيئي، وإلهامهم حول رؤية إيجابية للغاية وحقيقية. ويواصل بنك دبي التجاري رحلة التحول بنجاح، والتي تستند على نقاط القوة الرئيسة كمحركات، وهي القيادة والابتكار والمرونة».

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