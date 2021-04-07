«جلف ماركتنج جروب» تؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها في السعودية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «جلف ماركتنج جروب»، إحدى الشركات القابضة المملوكة عائلياً في منطقة الشرق الأوسط، توسيع حضورها واستثماراتها في المملكة العربية السعودية عبر افتتاح مقرها الجديد في العاصمة الرياض، حيث يأمل محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهذه الخطوة أن تتيح للمجموعة مضاعفة تعداد كوادرها البشرية البالغ عددها حالياً 1200 موظف في المملكة، لدى عودة النشاط التجاري إلى عهده السابق ما بعد الجائحة.

وتتمتع «جلف ماركتنج جروب» بحضور قوي في المملكة عبر شبكتها المحلية التي تضم نحو 90 منفذاً، منها «سن آند ساند سبورتس»، أكبر سلسلة متاجر التجزئة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها موزع معتمد لعدد من العلامات التجارية العالمية مثل «نايكي» و«كولومبيا» و«فانس» وغيرها الكثير.

وأوضح باقر أن المجموعة تتوقع تحقيق مزيد من النمو على صعيد عمليات التجزئة الرياضية في أعقاب افتتاح مستودعها الضخم بمساحته البالغ 23 ألف متر مربع على أطراف الرياض مؤخراً، ليكمل بذلك مكاتب ومستودعاتها الحالية في مدينة جدة.

وقال باقر إن «جلف ماركتنج جروب» تعتزم توفير المزيد من العلامات والمنتجات التي تضمها محفظتها مثل علامات الأغذية والرعاية الصحية، وتواصل حالياً تطوير خدمات التجزئة التي توفرها عبر الإنترنت واعتماد التقنيات المبتكرة ضمن متاجرها التقليدية مثل عمليات الدفع عبر المحافظ الرقمية اللاتلامسية استجابة للتغيرات الحاصلة في سلوكيات المستهلكين عقب جائحة «كوفيد 19».

وقال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «جلف ماركتنج جروب»: يمتد مقرنا الجديد في مدينة الرياض على مساحة تزيد بمعدل ثلاثة أضعاف مساحة المقر القديم، مما يعكس بوضوح حجم طموحاتنا في السعودية والتزامنا بالاستثمار فيها على صعيد العمليات التشغيلية والقوى العاملة التي تزيد نسبة التوطين فيها على 50%. وفي العام المقبل، سنحتفي بمرور 15 عاماً على تواجدنا في المملكة، ويأتي تعزيز حضورنا في المملكة بمثابة ركيزة رئيسية لخططنا للنمو في أكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أسواق التجزئة الأسرع نمواً. وأضاف باقر: تتمتع السعودية بإمكانات هائلة، ومن هنا تأتي أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة مؤخراً لدعوة شركات القطاع الخاص العالمية إلى تعزيز استثماراتها في المملكة، لا سيما أنها ستمهد الطريق لتوفير المزيد من فرص العمل.

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