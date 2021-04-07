إنفستكورب تبيع «كي سايفتي غروب»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم، أنها وافقت على بيع «كي سايفتي غروب ليمتد» لفريق إدارتها، بدعم من «إنترميديات كابيتال غروب».

وتأسست «كي سايفتي» في المملكة المتحدة عام 1934، ومقرها في مدينة كرادلي هيث، وهي المزود العالمي لحلول ومنتجات الحماية من السقوط والوصول الآمن المرتبطة بالعمل في أماكن مرتفعة. وتتمتع منتجات الشركة بسمعة جيدة راسخة، بفضل جودتها وموثوقيتها وأمانها، وتشمل معدات الوقاية من السقوط، وحماية حواف السطوح والحواجز، وحلول الوصول الآمن.

واليوم، تتمتع الشركة بحضور عالمي، وتبيع منتجاتها عبر أكثر من 60 دولة حول العالم، لمجموعة واسعة من العملاء، من الشركات المتعددة الجنسيات، إلى الموزعين والقائمين بعمليات التركيب. توظف الشركة 780 شخصاً، وقد أنشأت عمليات ثابتة في 10 دول، بما فيها الولايات المتحدة والصين.

واستحوذت إنفستكورب على شركة «كي سايفتي»، في نوفمبر 2017، وعملت عن كثب مع فريق إدارتها، لتعزيز نموها العضوي وغير العضوي على المستوى العالمي، في موازاة توسيع مجموعة منتجات «كي سايفتي» الرائدة في الأسواق. وفي ظل ملكية إنفستكورب، أجرت «كي سايفتي» 15 عملية استحواذ، ووسعت نطاق وجودها الجغرافي في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط.

وقد ظهر الوجه «الدفاعي» للشركة خلال الجائحة العالمية، فتلقت طلبيات قياسية، على الرغم من البيئة الاقتصادية المضطربة، وتم إنجاز 8 عمليات استحواذ منذ يناير 2020. وفي ظل فترة إنفستكورب، تجاوزت المبيعات عتبة 100 مليون جنيه إسترليني، ونمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمعدل مزدوج الرقم.

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