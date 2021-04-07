حمدان بن محمد يوجه بتوفير اللقاحات لجميع ممثّلي الدول المشاركة في إكسبو

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثّلين الرسميين للدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي لضمان تجربة شاملة وآمنة لجميع المشاركين والزوار والعاملينفي الحدث العالمي.

وقال سموه عبر تويتر: " عقدنا اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي اليوم في موقع إكسبو 2020 دبي.. ووجّهنا بتوفير اللقاحات اللازمة لجميع الممثّلين الرسميين للدول المشاركة في الحدث العالمي.. لضمان تجربة شاملة وآمنة لجميع المشاركين والزوار والعاملين".

وأضاف: سنرحب بالعالم في دبي ودولة الإمارات بحلول أكتوبر المقبل.. نتطلع لتجربة فريدة خلال إكسبو 2020 دبي بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. التي جعلت دبي وجهة مفضلة لأصحاب الأفكار الاستثنائية ومقراً عالمياً للأحداث الكبرى..

وتابع: كما اعتمدنا استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي.. التي ترتكز على تنويع المصادر وتعزيز إنتاجنا المحلي والحد من الفقد والهدر وتعزيز السلامة الغذائية.. لضمان حياة أفضل للمواطن والمقيم في دبي...

وأردف سموه: واعتمدنا استراتيجية خدمات الطب الطارئ في إمارة دبي.. استراتيجيتنا تقوم على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص لضمان الجاهزية الدائمة والمرونة للتصدي للأزمات والكوارث الصحية الطارئة.. ويبقى الهدف الأساسي تقديم خدمات صحية للجميع بأفضل المعايير العالمية..

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