"مصدر" تطور أول مشروع طاقة شمسية على نطاق المرافق وباستثمار أجنبي في أذربيجان

المصدر: وام

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة اتفاقية لتطوير أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق في جمهورية أذربيجان.

ويعتبر المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 230 ميجاواط أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية باستثمار أجنبي في البلاد وبصيغة شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وخلال حفل رسمي أقيم أمس في وزارة الطاقة بالعاصمة باكو .. وقع معالي برويز شهبازوف وزير الطاقة الأذربيجاني ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" على اتفاقية استثمار المشروع.

كما وقع الرمحي وبابا رزاييف رئيس شركة "أذرينرجي أوه جيه أس سي" على اتفاقيتي شراء الطاقة وتوصيل ونقل الكهرباء.

حضر حفل التوقيع افتراضيا.. معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي رئيس مجلس إدارة "مصدر" ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية .

كما حضر الحفل أيضا سعادة عبدالله الشامسي القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى أذربيجان.

وأشاد معالي برويز شهبازوف بهذا المشروع الذي يستقطب الاستثمار الأجنبي الذي يسهم في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق استدامة وتنويع الاقتصاد في الدولة وكذلك تحقيق الأهداف الخاصة بتطوير قطاع الطاقة.

وقال معاليه : " إن فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان يولي اهتماما كبيرا بضرورة الاعتماد على النمو الأخضر من خلال تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر المقبلة ويضعه ضمن الأولويات الوطنية التي من شأنها تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف : " يأتي توقيع هذه العقود لإنشاء محطة طاقة شمسية بقيمة 200 مليون دولار بمثابة خطوة باتجاه تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالطاقة المتجددة والانبعاثات الكربونية وسيتم تشييد محطة الطاقة الشمسية في منطقة أبشرون بالعاصمة باكو، وستولد 500 مليون كيلوواط / ساعة من الكهرباء سنوياً وتساهم في توفير 110 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي وتفادي إطلاق 200 ألف طن من الانبعاثات الكربونية فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة واستقطاب المزيد من الاستثمارات من أجل إقامة مشاريع جديدة".

وبهذه المناسبة ... قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر : " تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالسير على نهج مد جسور التعاون وإرساء الشراكات الدولية التي تحقق المصالح المشتركة وضمن التزام دولة الإمارات بالمساهمة في جهود الحد من تداعيات تغير المناخ مع التركيز على خلق فرص اقتصادية من هذه الجهود .. يسرنا التعاون مع جمهورية أذربيجان في هذا المشروع الذي يتيح فرصة مهمة لترجمة رؤانا المشتركة في مجال العمل المناخي إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير المعارف والمهارات، وخلق فرص عمل في مجالات جديدة".

من جانبه قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي : "من شأن اتفاقية اليوم أن تعزز التعاون القائم بين جمهورية أذربيجان ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة وباعتبارهما من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ تلتزم الدولتان بدعم كافة الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة التغير المناخي وتبعاته ونحن نتطلع إلى توسيع نطاق العمل المشترك مع أذربيجان من خلال تطوير المزيد من مشاريع الطاقة النظيفة في المستقبل".

من جهته أكد بابا رزاييف على أهمية مشاريع طاقة الشمس والرياح لتنويع مصادر إنتاج الطاقة في أذربيجان التي باتت من الدول المصدرة للكهرباء فضلاً عن مساهمة هذه المشاريع في ضمان أمن الطاقة في الدولة من خلال الاعتماد على مصادر طاقة متجددة.

وقال : " إنه بموجب الاتفاقيات الموقعة ستتولى شركة "أذرينرجي أوه جيه أس سي" مهمة ربط محطة الطاقة الشمسية المزمع إنشائها باستطاعة 230 ميجاواط بالشبكة وكذلك شراء الطاقة الكهربائية التي تولدها وسيتم دمج المحطة ضمن منظومة الطاقة من خلال ربطها مع محطة "جانوب" الفرعية ولا شك أنه بتضافر جهودنا جميعاً سنتمكن من تنفيذ هذه الاتفاقيات بالشكل الأمثل وضمن الجدول الزمني المقرر".

من ناحيته أكد محمد جميل الرمحي أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة على طريق التحول نحو الطاقة النظيفة في أذربيجان .. مشيراً إلى أن "مصدر" ساهمت بشكل فاعل في جهود التصدي لمشكلة التغير المناخي منذ عام 2006 وذلك من خلال مشاريعها في مجال الطاقة المتجدة التي باتت تنتشر حالياً في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وقال : " يسعدنا العمل مع حكومة جمهورية أذربيجان من خلال هذا المشروع المهم والذي من شأنه المساهمة بتنويع مصادر الطاقة في البلاد ودفع جهود التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية".

وتشمل الاتفاقية عمليات التطوير والتصميم والتمويل والهندسة والمشتريات والبناء والاختبار والتكليف والإنجاز والتأمين والملكية والتشغيل والصيانة للمحطة البالغة قدرتها الإنتاجية 230 ميجاواط والواقعة على بعد تسعة كيلومترات شمال غرب منطقة "آلات" في أذربيجان.

ووقعت "مصدر" اتفاقية تنفيذ المشروع في يناير من العام الماضي ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في أوائل عام 2023.

يشار إلى أن أذربيجان تسعى إلى إنتاج 30 في المائة من احتياجاتها المحلية من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 حيث تتطلع البلاد إلى تنويع اقتصادها وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" فإن أذربيجان تتمتع بإمكانات طاقة شمسية تقدر بـ 23040 ميجاواط. وستساهم المحطة الجديدة في توليد نصف مليار كيلوواط /ساعة من الكهرباء سنوياً وهو ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 110 آلاف منزل والحد من الانبعاثات الكربونية بمقدار 200 ألف طن سنوياً.

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