استعدادا لعام الخمسين.. «المركزي» يوافق على إصدار عملات ورقية جديدة بأحدث العلامات الأمنية

المصدر: وام

وافق مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، اليوم على الإصدار الثالث والجديد للعملة الورقية، بما يتناسب مع استعدادات الدولة "لعام الخمسين"، إذ تتضمن العملة الجديدة أحدث العلامات الأمنية في طباعة العملات الورقية، وفق معايير عالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المصرف، الذي تراسه اليوم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، في قصر الوطن.

حضر الاجتماع.. معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحافظ المصرف المركزي وجميع أعضاء المجلس.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجـة على جدول الأعمال، وأبرزها مذكرة مقدمة من دائرة الرقابة على البنوك، تضمنت مقترحات بشأن الأنشطة المالية والسياسات الخاصة بترخيص المؤسسات المالية، إضافة إلى مذكرة حول إجراءات الإنفاذ المتخذة ضد المنشآت المخالفة لتعليمات وأنظمة المصرف المركزي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز