45.62 مليار درهم قيمة الفائض في مالية الحكومة الموحدة خلال 2020

المصدر: وام

بلغ الفائض في ميزانية مالية الحكومة الموحدة لدولة الإمارات (تشمل الميزانية الاتحادية وميزانيات الحكومات المحلية ) نحو 45.62 مليار درهم خلال العام 2020 وذلك بحسب الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة المالية.

وجاء الفائض الكبير الذي حققته الإمارات في ميزانيتها المجمعة بعدما بلغ إجمالي قيمة الإيرادات الحكومية 369.62 مليار درهم خلال العام 2020 .. فيما وصل إجمالي قيمة المصروفات إلى 324 مليار درهم تقريبا.

ويعكس تحقيق فائض في الميزانية المجمعة خلال العام الماضي مؤشرا إيجابيا يؤكد قدرة الدولة على إدارة شؤونها المالية بسوية عالية وذلك رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على الأوضاع المالية والاقتصادية لجميع دول العالم.

وتفصيلا فقد أظهرت الاحصائيات الصادرة عن وزارة المالية أن مصروفات مالية الحكومة الموحدة خلال الربع الأخير من العام 2020 قفزت إلى نحو 123.781 مليار درهم مقارنة مع 67.752 مليار درهم في الربع الثالث من العام ذاته.. وكانت إيرادات الربع الأول من العام الماضي بلغت 92.981 مليار درهم في حين وصلت إلى 85.108 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته.

وعلى المستوى السنوي فقد بلغت إيرادات الدولة من بند الإيرادات الأخرى نحو 207 مليارات درهم تشكل ما نسبته 56% من إجمالي إيرادات الدولة خلال العام 2020 .. فيما وصلت قيمة إيرادات الضرائب 150.6 مليار درهم ، وبنسبة 40.7% من إجمالي الإيرادات وجاءت بقية الإيرادات من المساهمات الاجتماعية.

وعلى صعيد المصروفات فقد بلغت قيمة تعويضات العاملين نحو 109 مليارات درهم خلال العام 2020 .. فيما وصلت قيمة المصروفات على استخدام السلع والخدمات 85.78 مليار درهم و نحو 54.43 مليار درهم على المنافع الاجتماعية و40.4 مليار درهم على الإعانات المالية و21.68 مليار على مصروفات أخرى وتوزع بقية المبلغ على البنود الأخرى.

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