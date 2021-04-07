مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. مسيرة التطوير في دبي تمضي بسرعة وكفاءة

المصدر: دبي ــ وام

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أن مسيرة التطوير في دبي تمضي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نحو تحقيق كل ما يخدم المجتمع ويراعي مصالح مكوناته كافة، عبر مجموعة من الركائز المهمة التي تعين على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية بأسلوب يمتاز بالسرعة والجودة والكفاءة.

جاء ذلك بمناسبة تدشين سموه الموقع الإلكتروني لمركز دبي للأمن الاقتصادي www.esc.gov.ae بهدف تعزيز أطر التواصل والتفاعل مع مختلف القطاعات وشرائح المجتمع في الإمارة.

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مكتوم بن محمد: مسيرة التطوير تمضي برؤية وتوجيهات محمد بن راشد





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