شراكة بين موانئ دبي و«جيفكو» لتقديم حلول تخزين السيارات بجبل علي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «جيفكو» - المزود المتخصص لخدمات سلاسل التوريد الصناعية والعاملة في أوروبا في مجال الخدمات اللوجستية للسيارات - شراكة عبر فرعها في الإمارات مع موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، لتقديم حلول جديدة للسيارات في منطقة الشرق الأوسط.

وسيقوم فرع جيفكو بالدولة بتقديم حلول مرنة ومتكاملة لتخزين المركبات والتعامل معها في مواقف السيارات المغطاة لموانئ دبي العالمية بميناء جبل علي.

وتعمل جيفكو الإمارات على توفير الحماية من التغييرات الجوية كالعواصف وتساقط البرَد والتعرض لأشعة الشمس والغبار.

وتتيح حلول جيفكو المرنة والمصممة خصيصاً لمصنعي السيارات تقليل تكاليف النقل وفي الوقت نفسه تتيح لهم الاستفادة من عروض التخزين وإدارة المخزون وخدمات القيمة المضافة الأخرى بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقال تييري بوكويليه مدير العمليات في جيفكو الشرق الأوسط: إن هذه الشراكة تعد إنجازاً مهماً إذ تتلاقى أهداف الطرفين في العمل على تنمية صناعة السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه أعرب شهاب الجسمي مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات عن سعادته بالشراكة مع «جيفكو» معولاً عليها في رفع مستوى تنافسيتهم وتعزيز قطاع تجارة السيارات إقليمياً.

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