صندوق النقد: %3.1 نمواً متوقعاً لاقتصاد الإمارات العام الجاري

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1% خلال 2021. وأصدر الصندوق أمس تحديث أبريل 2021 بعنوان «إدارة عمليات تعافي اقتصادي متباينة»، تطرق فيه إلى آفاق النمو الاقتصادي المتنوع خلال العامين الجاري والمقبل في مختلف دول العالم.

كما توقع الصندوق أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات هذا العام 3.1%، وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.6% في 2022، وأن يبلغ مؤشر أسعار المستهلك 2.9% في 2021، فيما من المتوقع أن يبلغ 1.2% في 2022.

وفيما يخص فائض الحساب الجاري في ميزانية الدولة، توقع الصندوق أن يرتفع في 2021 لتبلغ نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.1%. وتوقع التقرير أن تستقر هذه النسبة في 2022 عند 6.3%، على أن ترتفع مجدداً في 2026 لتبلغ 6.8%.

أيضاً توقع التقرير أن تبقى الإمارات محتفظة بسجلها النظيف فيما يخص معدلات البطالة، حيث حافظت الإمارات على معدل بطالة صفر% في 2020 برغم تداعيات الجائحة، وتوقع الصندوق أن تظل الدولة محتفظة بهذه النسبة في كلٍ من 2021 و2022.

وتطرق التقرير إلى آفاق الاقتصاد العالمي، فأكد أنه على الرغم من صعوبة الأزمة الصحية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم بسبب «كوفيد 19»، فإن ثمة طريقاً بات واضحاً على نحو متزايد للخروج من هذه الأزمة.

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