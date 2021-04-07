«غرفة أبوظبي» تستعرض أدوات حماية الملكية الفكرية

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت «غرفة تجارة وصناعة أبوظبي» وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبرنامج تكامل مساء اليوم عبر الإنترنت ندوة عن «خدمات الملكية الفكرية» مستهدفة مجموعة من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت نورة الهاشمي ممثلة إدارة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الغرفة تعقد لقاءات دورية مع رواد وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أجل إثراء جوانب من المواضيع والعناوين المختارة والتي تهم وتعزز من مدارك رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة كما تتيح لهم الفرصة للتعرف عن قرب على كيفية ممارسة النشاطات التجارية بكل سلاسة ويسر.

وأضافت أن الشركات والمبدعين دائماً هم بحاجة إلى سبل سهلة وسلسة وفعالة التكلفة لحماية اختراعاتهم وتصاميمهم وعلاماتهم التجارية الخاصة بهم موضحةً أن الندوة ناقشت كيفية تفعيل الجوانب المستفادة منها والمقدمة من برنامج «تكامل للابتكار» بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية إضافة إلى تسليط الضوء على عدد من الجوانب وهي «مفهوم خدمات الملكية الفكرية وكيفية تنفيذ مراحل وخطوات تسجيل براءة الاختراع اضافة الى التطرق إلى الحقوق القانونية لبراءة الاختراع والتعرف إلى أهم الحقوق القانونية والأنظمة المتبعة لبراءة الاختراع في في دولة الإمارات.

براءات الاختراع

من جانبها قدمت راوية الجنيبي المحللة في لجنة الابتكار بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والمسؤولة عن زيادة الوعي بأهمية وآليات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع عرضاً شرحت من خلاله حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع واهميتها والتي تعني «كل إبداعات عقل وفكر الإنسان وهي حق يمنح مقابل اختراع يكون منتجاً أو عملية تتيح طريقة جديدة لإنجاز عمل ما أو تقديم حل تقني لمشكلة ما».. مشيرة إلى أنه فى عام 2020 تم تسجيل ما يقارب 2500 براءة اختراع وهذا دليل على ارتفاع مؤشر الابتكار في الدولة.

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