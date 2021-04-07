عبدالله المويجعي: تمكين المنشآت الصناعية والتجارية وتعزيز نموها

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قال المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، تواصل قيادتنا الرشيدة جهودها في دعم القطاع الاقتصادي بمبادرات تحفيزية ومشاريع وطنية وتستهدف الإمارات تمكين المنشآت الصناعية والتجارية وتعزيز نموها واستدامتها من خلال توفير التسهيلات والدعم والتمويل المناسبين لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وثمن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتوفير حلول تمويلية داعمة للمؤسسات والشركات الصغيرة بهدف تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد أن المبادرات الوطنية الداعمة للقطاع الاقتصادي تبرهن استشراف قيادتنا الرشيدة للمستقبل وذلك عبر ترابطها وتكاملها، فمنذ أيام تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn لتُستكمل المُبادرات الوطنية برصد محفظة مالية بقيمة 30 مليار درهم على مدار خمس سنوات لدعم قطاعات صناعية ذات الأولوية.

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