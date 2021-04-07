فعاليات اقتصادية: انطلاقة قوية للإمارات نحو مئويتها

المصدر: (الفجيرة - وام)

أكد الشيخ سعيد بن سرور بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز محركات الاقتصاد الوطني، والانطلاقة القوية للإمارات نحو مئويتها.

وقال الشيخ سعيد بن سرور بن سيف الشرقي، إن دولة الإمارات تمضي مسرعة خطاها نحو مستقبل مستدام، مضاعفة إنجازاتها في جميع القطاعات الحيوية.وأكد ياسر علي سيف العطر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، إن إطلاق القيادة الحكيمة للاستراتيجية، يعد مبادرة تنموية جديدة، تعكس تصميم الدولة على تحقيق الريادة العالمية بإنجازات جديدة، في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، المبنية على الابتكار والتنافسية.

وأكد مصبح محمد عبيد خلفان المزروعي عضو مجلس إدارة غرفة الفجيرة، أن الاستراتيجية تسهم في الارتقاء بالتنافسية العالمية، التي تعد أساساً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.

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