سعود المزروعي: تأكيد القوة المالية للخطط المستقبلية للدولة

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن اعتماد استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، يعكس المتانة المالية للخطط المستقبلية لدولة الإمارات، ومسيرتها الثابتة لتحقيق النمو المستدام على الصعد كافة ويؤكد مجدداً أن دولة الإمارات ماضية بقوة في تنفيذ خططها التنموية وصناعة المستقبل من دون توقف، وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.

وأشار سعود سالم المزروعي إلى أهمية الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مستويات الدعم المالي المتاحة للقطاعات الاقتصادية والصناعية، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة لتحفيز وتشجيع روح ريادة الأعمال والابتكار ضمن مختلف القطاعات في دولة الإمارات.

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