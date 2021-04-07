«إكسبو الشارقة»: الاستراتيجية استثمار في المستقبل

المصدر: (الشارقة - وام)

أكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة» رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية بمحفظة تمويلية 30 مليار درهم مؤشر على قوة اقتصاد الإمارات وحرص الحكومة على الاستثمار في المستقبل من خلال خطط طموحة ومبتكرة تلبي متطلبات مسيرة الإمارات التنموية المتسارعة.

وقال: «إن الاستراتيجية تأتي مع انطلاق عام الخمسين في اليوبيل الذهبي للإمارات، ليؤكد نهج القيادة الحكيمة نحو المضي ، لتحقيق الإنجازات الكبرى عبر التركيز على دعم قطاعات اقتصادية رئيسة، بما فيها التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية».

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