أحمد الفلاسي: تأسيس لتكامل اقتصادي مستدام

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أن الاستراتيجية الجديدة للمصرف تعزز مكانته أحد المحركات الرئيسية للنمو في دولة الإمارات، كما أنها تواكب توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق الريادة والتميز في جميع القطاعات، وبما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للإمارات عالمياً.

وأوضح معاليه بمناسبة إطلاق استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، إن استراتيجية المصرف بما توفره من فرص تمويل تواكب التوجهات المستقبلية، وتقديم رؤية متكاملة لبناء الشراكات الاستراتيجية لدعم القطاعات الرئيسية، تؤذن ببداية مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي المستدام في ظل معطيات الوضع الاعتيادي الجديد.

وتشكل هذه الخطوة فرصة كبيرة للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال وزيادة الاستثمارات فيه، إضافة إلى فسح المجال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما توفر ركيزة لتحقيق تكامل الأدوار بين قطاع الصناعة والتمويل وريادة الأعمال.

واعتبر معالي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن تركيز المصرف في رؤيته الاستراتيجية الجديدة على تقديم خدمات متكاملة للمواطنين والمقيمين على حد سواء في دولة الإمارات، سيسهم بشكل كبير في الانتقال إلى مرحلة جديدة لتعزيز ريادة الأعمال، يتمكن من خلالها رواد الأعمال من التوظيف الأمثل للابتكار والتقنيات الحديثة وغيرها من الممكنات لتحويل أفكارهم إلى مشاريع منافسة ذات عوائد استثمارية مجزية، تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وتعزز في الوقت ذاته التحول إلى اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والذي تشكل ريادة الأعمال أحد مقوماته الرئيسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز