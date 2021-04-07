مبادرات لدعم القطاعات الاقتصادية من «الإمارات للتنمية»

المصدر: أبوظبي – وام

أوضح معالي الدكتور سلطان الجابر أنه لتفعيل الاستراتيجية الجديدة لـ«مصرف الإمارات للتنمية» لدعم القطاعات الاقتصادية والصناعية حدد المصرف 7 مبادرات للتنمية، فضمن محور تسريع التطور الصناعي وتبني التكنولوجيا المتقدمة، تم وضع مبادرتين لتصميم وإطلاق برنامج تمويل المصانع والشركات الكبرى، وتصميم وإطلاق برنامج التكنولوجيا المتقدمة.

في حين حدد 4 مبادرات أخرى في محور تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وهي: إعادة إطلاق برنامج الإقراض المباشر للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، وإعادة إطلاق برنامج ضمان القروض، وتصميم وإطلاق الخدمات غير المالية، وتوسيع المنصة الوطنية لتمويل المستحقات في حين حدد إنشاء صندوق الإمارات للتنمية برأس مال مليار درهم كمبادرة لدعم محور تعزيز ريادة الأعمال والابتكار.

تنافسية المنتجات

وذكر أن المصرف يركز ضمن استراتيجيته الجديدة على القيام بدور فاعل ومؤثر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي ستقود عملية التطوير من أجل تمكين القطاع الصناعي ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتكريس مكانة دولة الإمارات على الصعيد الصناعي الدولي.

توجه

وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر: «كجزء من التوجه نحو بناء صناعات المستقبل وتحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي في هذا المجال الحيوي، فإننا نوجه دعوة لجميع من لديهم أفكار نوعية لتقديمها والمشاركة في النهضة الصناعية على أرض الإمارات، إذ نرغب برؤية المزيد من رواد الأعمال والمبتكرين من أبناء وبنات الإمارات والمقيمين على أرضها، وكذلك من أنحاء العالم، ينضمون إلينا في مسيرة تطوير القطاع الصناعي».

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