8.8 مليارات درهم استثمارات «الصكوك الوطنية» 2020

المصدر: (دبي - البيان)

حققت «الصكوك الوطنية» المملوكة من «مؤسسة دبي للاستثمار» الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، نتائج مميزة في 2020 رغم جائحة كورونا وآثارها وارتفعت استثمارات الشركة 13% في 2020 إلى 8.8 مليارات درهم من 7.8 مليارات في 2019 كما تمكنت الشركة من حجز مكانتها الرائدة في العائدات التي منحتها لحملة الصكوك العام الماضي وهي من الأعلى في السوق.

وكانت نسبة العائدات لحملة الصكوك التي تزيد على مليون درهم عائدات بمعدل يصل إلى 2.95% في حين بلغت نسبة العائدات للحسابات بين 350 ألف وأقل من مليون درهم بمعدل 2.45% أما الحسابات بين 150 ألف درهم و350 ألف درهم فتراوحت بمعدل 1.80% والحسابات التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف درهم و150 ألف درهم فتراوحت بمعدل يصل إلى 1% في حين تراوحت العائدات على الأرباح للحسابات بين 5 آلاف درهم و100 ألف درهم بمعدل يصل إلى 0.85% بالإضافة إلى التأهل إلى أغنى برنامج للمكافآت في الدولة البالغ قيمته 35 مليون درهم والتي وزعت في 2020 واستطاعت الشركة أيضاً رفع عدد المدخرين المنتظمين 21% على أساس سنوي.

وأكد خليفة الدبوس، رئيس مجلس إدارة «الصكوك الوطنية» أن العام الماضي يعتبر من السنوات المليئة بالتحديات التي مرت على العالم منذ عقود، نظراً لانتشار كورونا والضرر الذي نتج بعد إغلاق غالبية الدول لحدودها وكافات القطاعات والنشاطات داخلها، وهو ما أثر سلباً على الاقتصاد العالمي ونموه.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي للمجموعة إن الصكوك الوطنية، تمكنت من تسجيل أرقام لافتة على أكثر من صعيد، إذ استطاعت طوال السنوات الماضية، كسب ثقة المدخرين الأفراد والمؤسسات لافتاً إلى أن العام الماضي لم يكن استثناءً، إذ استطاعت الشركة رفع قيمة استثماراتها إلى 13% ومساعدة المواطنين والمقيمين في تبني عادة الادخار المنتظم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز