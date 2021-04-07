13.6 مليار درهم مكاسب جديدة لأسواق الأسهم المحلية

المصدر: دبي – عمرو عادل

عززت الأسهم المحلية، مكاسبها في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 13.6 مليار درهم، على وقع مكاسب جماعية للأسهم القيادية، وهو ما دفع سوق أبوظبي للاستقرار فوق حاجز 6 آلاف نقطة، والذي تجاوزه بالأمس، للمرة الأولى منذ 16 عاماً، ومواصلة الارتفاع للجلسة الثامنة على التوالي، فيما اقترب سوق دبي من مستوى 2600 نقطة.

وزاد سوق أبوظبي 1.1 % عند مستوى 6080.52 نقطة، ليعزز ارتفاعه بذلك فوق أعلى مستوياته منذ يونيو 2005، مع صعود أسهم الاستثمار والسلع، فيما ارتفع سوق دبي هامشياً بنسبة 0.03 %، إلى 2574.08 نقطة، مع ارتفاع أسهم الاستثمار والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 967.4 مليون درهم، منها 811 مليوناً في أبوظبي، و156.44 مليوناً في دبي، وجرى تداول 241.77 مليون سهم، موزعة بواقع 147.78 مليوناً في أبوظبي، و93.99 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 4788 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع العقار 0.17 %، مع صعود «إعمار العقارية» 0.3 %، و«إعمار مولز» 0.58 %، و«داماك» 0.83 %، فيما انخفض «ديار» 0.37 %، فيما تراجع «إعمار للتطوير» 1.2 %.

وزاد قطاع الاستثمار 0.66 %، مع ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.96 %، و«دبي للاستثمار» 0.61 %.

وارتفع قطاع التأمين 0.69 %، مع نمو «دار التكافل» 3.8%، و«الإسلامية العربية للتأمين - سلامة» 0.91 %، وزاد قطاع النقل 1.59 %، على وقع صعود «العربية للطيران» 2.4 %، وزاد «أرامكس» 0.99 %، وارتفع «الخليج للملاحة» 1.48 %.

في المقابل، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.5 %، متأثراً بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي بنحو 1.1 %.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً 41.67 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 38.38 مليوناً، ثم «أرامكس» 12.86 مليوناً. وحقق «دار التكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 3.8 %، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.96 %. وعمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 27.07 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق العاصمة، نمو قطاع الاستثمار 11.81%، بدفع ارتفاع «العالمية القابضة» 12.8 %، بالغاً 84.5 درهماً، ليصل لأعلى سعر له منذ الإدراج بسوق العاصمة، فيما انخفض «إشراق» 0.32 %، واستقر «الواحة كابيتال»، وزاد قطاع السلع 2.2 %، مع ارتفاع «أغذية» 2.44 %، وارتفع قطاع الصناعة 1.15 %، مع ارتفاع «الخليج للصناعات الدوائية - جلفار» 0.62 %، فيما تراجع قطاع البنوك 0.34 %، مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.3 %، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.39 %.

ونزل قطاع العقار 0.91 %، مع هبوط «الدار» 0.8 %. وانخفض قطاع الاتصالات 0.27 %، مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما تراجع قطاع الطاقة 0.32 %، مع نزول «أدنوك للتوزيع» 0.2 %.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط، مستقطباً 214.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 190.8 ملايين درهم، ثم «الدار» 185.49 مليون درهم، وحقق «العالمية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 12.2 %، فيما كان «رأس الخيمة العقارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.88 %، وعمد المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 156.26 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

★ أقرت الجمعية العمومية لمصرف عجمان البيانات المالية لعام 2020 وصادقت على مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة إلى بند الأرباح المحتجزة.

وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2021 – 2023.

★ أعلنت شركة شيميرا كابيتال استبعاد سهم «دي اكس بي انترتينمنتس» من مؤشر (S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index)، وذلك اعتباراً من 5 أبريل 2021، وبناءً عليه تم استبعاد السهم كذلك من صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز الإمارات يوسيتس المتداول.

★ أعلنت مجموعة جي إف إتش، عن تفاصيل عمليات صنع السوق من قبل صانع السوق «سيكو» خلال مارس 2021 في سوق دبي المالي، بعدد الأوراق المالية المشتراة بلغ 13.35 مليون سهم، والمبيعة 19.27 مليون ورقة، وبلغت المبالغ المدفوعة 8.55 ملايين درهم، بينما المستلمة 12.29 مليوناً، ليصل رصيد الأوراق المالية إلى 56.36 مليون ورقة مالية، كما أعلنت أن الرصيد النقدي في بورصة البحرين بلغ 8.91 ملايين دولار وبلغ مجموع عدد الأوراق المالية المشتراة نحو 9.79 ملايين سهم، والمبيعة 3.32 ملايين ورقة، فيما بلغت المبالغ المدفوعة 1.71 مليون دولار، والمبالغ المستلمة 575.6 ألف دولار.

مؤسسات

مالت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 151.29 مليون درهم منها 128.036 مليوناً في دبي و23.25 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 193.71 مليون درهم منها 170.46 مليوناً في دبي و23.25 مليوناً في أبوظبي.

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