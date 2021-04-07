توحيد الجهود وتوسيع تحالف منصة «اعرف عميلك»

المصدر: دبي- البيان

وقعت اقتصادية دبي وسلطة مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون لتوحيد الجهود وتوسيع تحالف منصة تبادل بيانات العملاء «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنيات البلوك تشين في الإمارات ، لتكون منصة وطنية موحدة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وتضم قائمة أعضاء التحالف المؤسسين اقتصادية دبي ومركز دبي المالي العالمي وبنوك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي ودبي التجاري و«إتش إس بي سي» وأبوظبي التجاري ورأس الخيمة الوطني وبنك المشرق حيث دخلت المرحلة الأولى من المنصة حيز التنفيذ 2020 وانضم إليها المزيد من الجهات منذ إطلاقها موفرة بذلك ما يقرب من 50 % من سجلات «اعرف عميلك» الرقمية في الإمارات .

ممارسة الأعمال

و قال الدكتور لؤي محمد خلفان بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: «تأتي مبادرة منصة «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنيات البلوك تشين لتعكس معها أهمية التقدم السريع في تنفيذ التكنولوجيا من اقتصادية دبي لدعم المناخ الاستثماري وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في دبي على وجه الخصوص وأنحاء الإمارات على وجه العموم».

وقال عبد الله حسن، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي باقتصادية دبي: «يعد إطلاق »اعرف عميلك«المعتمدة على تقنيات البلوك تشين بالشراكة مع شركائنا من البنوك الرئيسة شهادة على طموحاتنا لتحويل دبي إلى وجهة استثمارية عالمية.

وبعد إطلاقها عام 2020، أصبحت المنصة ذات أهمية متزايدة ليس فقط في تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمستثمرين، ولكن أيضًا في تمكين البنوك من تلقي بيانات «اعرف عميلك» الرقمية بعد التحقق منها«.

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي:«سيسهّل تطبيق الحلول الوطنية الخاصة بــ «اعرف عميلك» على الشركات الجديدة فتح حسابات بسهولة عند إنشاء عمليات في الإمارات ودعم مكانتنا الرائدة في المنطقة لإدارة الخصوصية وحماية البيانات».

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