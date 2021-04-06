بدء تسليم الوحدات السكنية في مشروع «بلووم تاورز» بدبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «بلووم» العقارية عن بدء تسليم الوحدات السكنية للملاك في مشروع «بلووم تاورز» في دبي. يأتي تسليم الأبراج السكنية الثلاثة في إطار جهود «بلووم» العقارية التي تهدف إلى تطوير مشاريع سكنية ذات جودة عالية تتناسب مع احتياجات السوق العقاري.

ويضم المشروع 944 وحدة سكنية تتراوح بين استوديوهات إلى 3 غرف نوم. كما يوفر المشروع مرافق عالمية المستوى في قرية «الجميرا سيركل»، واحدة من أكثر المواقع حيوية في دبي. وقد تم تصميم كل شقة في بلووم تاورز بأسلوب جميل وعصري لتوفر مساحات معيشة مريحة والراحة القصوى للمقيمين فيها.

ولضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بمعايير الاستدامة وتوفير الطاقة، تم استخدام زجاج عالي الجودة في واجهة المباني لتحقيق أقصى مستوى ممكن لإدارة الحرارة والأشعة فوق البنفسجية، وسيتم الاعتماد على نظام إضاءة LED في جميع الشقق والمساحات المشتركة. ويعتبر «بلووم تاورز» الوحيد في «الجميرا سيركل» الذي يمتلك مبردات خاصة به، فعلى عكس نظام تبريد المناطق المركزي، سيضمن ذلك دفع رسوم التبريد المباشر فقط، كما أن مالكي الوحدات لديهم السيطرة الكاملة على التكييف.

وذكرت «بلووم القابضة» في بيان: يعتبر تسليم شقق بلووم تاورز إنجازاً بارزاً لشركة بلووم القابضة في عام 2021، حيث يمثل أول مشروع سكني للشركة يتم تسليمه في دبي. ويعكس بلووم تاورز التزام بلووم العقارية في تلبية احتياجات السوق وتوفير وحدات سكنية عالية الجودة وتطوير مشاريع متنوعة في أماكن مرغوبة للغاية تحقق قيمة مضافة للعملاء. وقد كان الطلب على الشقق السكنية في مشروع بلووم تاورز استثنائياً منذ إطلاقه، ويسعدنا أن نبدأ بالترحيب بالمجموعة الأولى من السكان في هذا المشروع المميز.

وأضافت: يشهد سوق العقارات في دبي نمواً قوياً حيث سجل نسبة مبيعات مرتفعة في الربع الأول 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ونحن فخورون بأن نكون أول مطور عقاري مقره أبوظبي يستكمل تسليم وحدات سكنية في دبي على الرغم من التحديات الناجمة عن الجائحة. ونحن على ثقة بأن 2021 سيكون عاماً إيجابياً لشركتنا، ونتطلع قدماً إلى تسليم مشروعنا الثاني في دبي، بلووم هايتس، في الربع الثاني 2021، والذي يضم 686 شقة سكنية واسعة.

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