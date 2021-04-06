تأكيد تصنيف «ضمان» عند «-AA»

المصدر: دبي - البيان

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» بدرجة -AA مع مراجعة النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.

وأرجعت الوكالة في تقريرها تأكيد تصنيف «ضمان» بدرجة -AA إلى متانة مركزها المالي ونموذج أعمالها وكفاية رأسمالها وسيولتها المالية الممتازة.

وأضافت ستاندرد آند بورز أن استمرار ارتفاع السيولة المالية لـ «ضمان» يمثل عاملاً قوياً في تصنيفها مقارنة بهيئات الضمان متعددة الأطراف الأخرى. كما أشارت إلى استقرار وتواصل الدعم من قبل مساهميها على الرغم من ارتفاع مخاطر الأعمال في عدد من الدول الأعضاء.

وفي ظل استمرار وباء «كوفيد 19» وبطء حملة التطعيم في مختلف الاقتصادات الناشئة، تتوقع الوكالة أن يكون عام 2021 مليئاً بالتحديات بالنسبة للمؤسسة، حيث تتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول الأعضاء بالمؤسسة بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع ما بين 2 و3% في المتوسط.

السيولة المالية

وأكد عبد الله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، أن نجاح المؤسسة في المحافظة على تصنيفها الائتماني المرتفع منذ عام 2008 وحتى الآن، وذلك رغم التحديات التي تشهدها أسواق عملها جراء فيروس كورونا المستجد والإجراءات المصاحبة له، يعود إلى متانة مركزها المالي ونموذج أعمالها وكفاية رأسمالها وسيولتها المالية الممتازة.

وأوضح أن المؤسسة تسعى لمواجهة التحديات ومنها تراجع حجم الأنشطة الاستثمارية والتجارية عبر تكثيف أنشطتها التسويقية وتوسيع النطاق الجغرافي لأعمالها في عدد من الأسواق جديدة، مع مواصلة دعم وكالات تأمين ائتمان الصادرات الوطنية العربية من خلال مختلف اتفاقيات إعادة التأمين، وذلك في إطار رسالتها الرامية إلى بناء القدرات التأمينية في الدول الأعضاء.

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