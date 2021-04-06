خليفة المحيربي: الإمارات سباقة في إطلاق المبادرات لدعم النشاط الاقتصادي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله،استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية خطوة مهمة سيكون لها دور فاعل في دعم القطاع الصناعي بالدولة خاصة عقب الإعلان عن استراتيجية الصناعة والهوية الصناعية للدولة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية بما تتضمنه من محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم تأتي امتداداً لاستراتيجية الصناعة ورصد 300 مليار درهم لها للنهضة والنمو بالقطاع الصناعي الذي سيكون من القطاعات الفاعلة والهامة بالمستقبل مع توقعات نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي للدولة.

وأشاد المحيربي جهود القيادة الرشيدة في تحفيز ودعم ورعاية ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتشجيعها على الإبداع والابتكار في مجالات نوعية تعزز من جاذبية الدولة ومكانتها الاقتصادية العالمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار أن دولة الإمارات سباقة في إطلاق المبادرات والحزم الاقتصادية التي من شأنها الارتقاء بالشأن الاقتصادي وتعزيز موقعها الاستثماري بما يدعم النشاط الاقتصادي.

وذكر المحيربي أن من شأن هذه المبادرات دفع عجلة النمو والتطور الاقتصادي والتكنولوجي بالدولة، خاصة ضمن رؤية الدولة لصدارة المؤشرات الاقتصادية العالمية، وأن تتحول إلى وجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات، وخلق بيئة أعمال نشطة لإطلاق واحتضان المشاريع على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن الجهود التي تقوم بها الحكومة تعزز من ثقة المستثمرين وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، خاصة أن المبالغ المعتمدة للتمويل سيكون لها دور في توفير السيولة والإقراض أمام أصحاب المشاريع والمستثمرين.

وشدد المحيربي على أهمية توفير برامج تمويل ميسرة للشركات والأفراد إلى جانب الخدمات والاستشارات العملية مما سيكون له أثر واضح وكبير في إطلاق مزيد من المشاريع النوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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