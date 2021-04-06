«الإمارات دبي الوطني» يغلق صفقة تسهيلات لأجل 3 سنوات

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن الإغلاق الناجح لصفقة تسهيلات قرض لأجل مدة 3 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار بتاريخ 23 مارس 2021.

وذكر البنك في إفصاح أرسله إلى سوق دبي المالي أمس، أنه يتم في إطار التسهيلات دفع هامش قدره 55 نقطة أساس، ويتضمن هامش إدارة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسة الذي يحتمل أن يكون أعلى أو أقل من حدود 2.5 نقطة أساس، وهو ما قد يساهم بدوره في دعم تكلفة التمويل اعتماداً على النسبة المئوية للإناث في مناصب الإدارة العليا وكمية المياه المستخدمة في مكاتب البنك.

وكان الاكتتاب بدأ على التسهيلات بحجم أولي قدره مليار دولار، إلا أنه في أعقاب الفائض الكبير في الاكتتاب، قام بنك الإمارات دبي الوطني برفع مبلغ التسهيلات إلى 1.75 مليار دولار.

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