153.6 مليون درهم إيرادات «بروج» 2020

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة بروج للطاقة اليوم عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، 2020، حيث سجلت إيرادات بقيمة 41.8 مليون دولار (153.6 مليون درهم ) وصافي دخل قدره 17.2 مليون دولار وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29.1 مليون دولار (106.79) ملايين درهم.

وقال نيكولاس إل باردينكوبر، الرئيس التنفيذي لشركة بروج للطاقه وبروج للاستثمارات البترولية والغاز: «واصلنا في 2020 تشغيل المرحلة الأولى من خطتنا التشغيلية بكامل طاقتها، مما أدى إلى تحقيق هوامش ربح عالية خلال العام، وأن هذا القطاع لا يزال يحظى بأهمية استراتيجية كبيرة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يدعم توفر هذا النوع من البنية التحتية واحتياجات التخزين طلب صناعات النفط والمشتقات البترولية، ويعزز أداء وعمل السوق بكل كفاءة، وكذلك خلال العام، كما تمكنا أيضاً من إكمال إصدار 200 مليون دولار من عائدات طرح السندات الذي أتاح لنا توفر رأس المال اللازم التي ستساعدنا في الانتقال إلى المرحلة الثانية وبدأ العمل بها».

وتابع باردينكوبر، أننا نتوقع أن تكون المرحلة الثانية جاهزة للعمل بكامل طاقتها في الأسابيع المقبلة، حيث تم التعاقد على المرحلة الثانية بالكامل وبعد الانتهاء منها سيتم توسيع سعتنا التخزينية بحوالي 600,000 متر مكعب، أي ما يعادل 3.8 ملايين برميل وبالتالي، وبهذه الزيادة المتوقعة بما يقارب مليون متر مكعب أو ما يعادل 6.3 ملايين برميل، سوف نكون ثاني أكبر مشغل تخزيني مستقل في الفجيرة.

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