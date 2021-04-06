20 مليون درهم أرخص شقة في ناطحة سحاب جديدة بدبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

باتت ناطحة سحاب «ال بريمو» التي تشيدها «إعمار العقارية» في وسط دبي على وشك إنجاز الهيكل الخرساني، حيث وصلت عمليات البناء إلى الطابق 72 مقتربة من الارتفاع المطلوب وهو 365 متراً لـ 77 طابقاً.

واللافت في المشروع أن سعر أرخص شقة سكنية فيه يصل إلى 20 مليون درهم ويصل عددها إلى 119 شقة ولم يتبقَ منها للبيع غير 8 شقق، ويصنف البرج من بين أفخم الأبراج السكنية في دبي.

أطلقت «إعمار» المشروع في 2016 وكان موعد تسليم المساكن في «ال بريمو» للمستثمرين لا يتجاوز سبتمبر 2020، إلا أن عمليات البناء توقفت عشية تداعيات جائحة «كوفيد 19»، واستأنفت و«إعمار» أعمال البناء خلال وقت قصير.

وكانت الشركة قد أتاحت للمستثمرين عرضاً لتشجيعهم على الاستثمار في المشروع ومن بينها 100% إعفاء من رسوم دائرة الأراضي والأملاك في دبي والبالغة 4%، وإعفاء من رسوم خدمات الصيانة لمدة 4 سنوات، وخطة سداد مرنة تصل لـ 4 سنوات بعد تسليم العقار، وتتراوح مساحات الشقق ما بين 5253 قدماً مربعة و11550 قدماً مربعة.

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