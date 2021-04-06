الشيراوي توقع اتفاقيةً مع سراج باور لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 7 ميغاواط

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سراج باور، الشركة الإماراتيّة المتخصصة في توفير حلول الطاقة الشمسيّة الموزّعة، عن توقيع شراكة في مجال الطاقة الشمسية مع مجموعة الشيراوي، إحدى أكبر الشركات العائلية الصناعية المتخصصة في قطاعات التجارة والصناعة والتوزيع والمقاولات والخدمات في منطقة الخليج.

وبموجب الاتفاقية، ستبدأ سراج باور، شراكتها طويلة الأمد مع مجموعة الشيراوي، بإنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 7 ميغاواط، على سطح مطبعة الإمارات، إحدى المنشآت الرائدة في المنطقة في مجال الطباعة عالية الجودة، في مدينة دبي الصناعية ومنطقة القوز.

ويغطي مشروع الطاقة الشمسية، مساحة 56 ألف متر مربع، لإنتاج 10.6 غيغاواط ساعي سنوياً من الطاقة الكهربائية النظيفة، وليزيل أكثر من 7000 طن متري من الانبعاثات الكربونية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد عبد الغفار حسين رئيس مجلس إدارة سراج باور: "يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية الاستثنائية مع مجموعة الشيراوي، التي تُعد إحدى أهم مجموعات الأعمال في السوق المحلية والإقليمية، في إطار سعينا المستمرّ لترسيخ مكانتنا الريادية في قطاع الطاقة المحلي.

فخلال فترة زمنية قصيرة جداً، تعاونا مع العديد من التكتلات المحلية التي تشاركنا رسالتنا الهادفة للوصول إلى اقتصاد أخضر، لتعزيز مكانتنا في القطاع".

وأضاف حسين: "يثبت الزخم المستمد من هذه الشركات المرموقة الدور الهام الذي تلعبه في السوق، ويؤكد على التزام القطاع الخاص بتحقيق الأولويات الوطنية بما يتفق مع رؤية الإمارات خلال السنوات الخمسين المقبلة. ومن خلال شراكاتنا الراسخة هده، نسعى في سراج باور إلى دعم جهود الدولة في مرحلتها التنموية التالية، التي سيكون لقطاع الطاقة النظيفة دوراً رئيسياً فيها".

ومن جانبه، قال محمد الشيراوي، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الشيراوي للشركات: "نسعى لمواصلة تنمية أعمالنا الأساسية بصورة أكثر استدامة، وزيادة مساهمتنا في الاقتصاد الأخضر الإماراتي، لذا كان من البديهي اختيار سراج باور شريكاً لنا لتعزيز أهدافنا في هذا المجال.

وقد استند قرارنا هذا على سجل سراج باور الحافل بالتعاونات الناجحة مع التكتلات الإماراتية الرائدة في مختلف القطاعات مثل الغرير، ومجموعة مير هاشم خوري، ومجموعة بن دسمال، وإيرلينك إنترناشيونال".

وتأسست مجموعة الشيراوي قبل أكثر من 50 عاماً، وتعتبر جزءاً من شركة الواحة للاستثمار، الشركة الإماراتية القابضة؛ وتضم المجموعة تحت مظلتها ثلاثين شركةً متخصصةً في مختلف القطاعات، وتوظف أكثر من 10 آلاف عامل.

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