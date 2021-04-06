رأس الخيمة تعيد افتتاح صالات المناسبات والأفراح بعد 55 يوماً من الإغلاق

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بإعادة افتتاح كافة صالات المناسبات والأفراح في الإمارة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 6 أبريل، بعد 55 يوماً من الإغلاق ضمن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الدائرة على تلك الصالات ضد وباء (كوفيد-19)، بهدف الحفاظ على سلامة المجتمع، والتي تعد من أولويات حكومة دولة الإمارات.

وحددت اقتصادية رأس الخيمة 4 اشتراطات ضمن قرار إعادة تشغيل القاعات، وشملت:

(1) تخفض الطاقة الاستيعابية من 50% إلى 30% مع الالتزام بالتباعد الجسدي وكافة الاجراءات الوقائية المعمم عليها مسبقا.

(2) يتعين على جميع الحضور من المدعوين والمنظمين الحصول على نتيجة فحص كورونا سلبية تم إجراؤها قبل 48ساعة من الحفل ويستثنى من ذلك الحاصلين على الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19، ولإبراز ما يثبت مرور فترة أسبوعين من تلقي الجرعة للدخول إلى الحفل.

(3) منع الفرق الشعبية والموسيقية أثناء الحفل.

(4) التأكد من تعبية استمارة إقامة الحفل المتواجدة في مقر الصالات للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.

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