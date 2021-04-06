غرفة الشارقة تبحث مع دول أمريكا الوسطى تعزيز الاستثمارات

المصدر: الشارقة – البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد رفيع المستوى من سفراء دول أمريكا الوسطى لدى الدولة، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع إمارة الشارقة بما يخدم بيئة الأعمال ومصالح المستثمرين لدى الجانبين.

جاء ذلك في لقاء عُقد (الإثنين) في مقر الغرفة بين عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفرانسيسكو شاكون سفير جمهورية كوستاريكا، وخوليو كاستانيوس سفير جمهورية الدومنيكان، ولارس بيرا سفير جمهورية غواتيمالا، وريكاردو لافييري سفير جمهورية بنما، بحضور محمد أحمد أمين العوضي المدير العام لغرفة الشارقة، وعبدالعزيز محمد شطاف مساعد المدير العام للغرفة لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وعدد من مديري الإدارات والأقسام بالغرفة.

وأكد اللقاء أهمية دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية نحو المزيد من النمو والازدهار بما يؤسس لآفاق أوسع من التعاون الإيجابي والاستثمار المتبادل الذي يخدم المصالح المشتركة بينهما ويعزز فرص الشراكة بين مجتمعات الأعمال، فضلاً عن استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتوافرة في القطاعات التصديرية الواعدة.

زيارات

ورحب عبدالله سلطان العويس، بالوفد الزائر مثمناً هذه الزيارة، ومستعرضاً العلاقات الثنائية المتنامية بين إمارة الشارقة ودول أمريكا الوسطى ولا سيما الاقتصادية وسبل الارتقاء بها إلى آفاق تلبي تطلعات الجانبين ومدى إمكان إيجاد مبادرات مبتكرة تؤدي إلى العمل المشترك لمزيد من التعاون وإقامة شراكات تجارية واستثمارية، منوهاً إلى علاقة الشارقة بدول أمريكا الوسطى وخاصة جمهورية كوستاريكا إذ تعد هذه الزيارة استكمالاً للزيارات المتبادلة بين الشارقة وكوستاريكا التي توجت بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الكوستاريكي السابق لويس غييرمو سوليس ريفيرا إلى دولة الإمارات وكانت غرفة الشارقة إحدى محطاتها، وكذلك قيادة الغرفة بعثة تجارية إلى العاصمة الكوستاريكية سان خوسيه في عام 2018 في إطار سعيها إلى إعطاء زخم أكبر للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد والمجالات المتاحة.

أسواق واعدة

وأبدى العويس تطلعه إلى أن تساهم هذه الزيارة في الوصول لآفاق أرحب من التعاون الاستثماري والتجاري بين مجتمعي الأعمال في إمارة الشارقة ودول أمريكا الوسطى، وبما يرتقي بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الغرفة تحرص على تعزيز وجودها في الأسواق الحيوية والواعدة التي توفر فرصاً للنمو والتوسع لشركائها من مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في الإمارة، إذ إن دول أمريكا الوسطى تعد من الدول الحافلة بالفرص الاستثمارية، وخصوصاً في قطاع الخدمات والمجالات اللوجستية والمالية والزراعية وغيرها، كما أن وجود قناة بنما الممر المائي الدولي الاستراتيجي، يتيح فرصاً غير محدودة لمختلف القطاعات في إمارة الشارقة.

تشجيع

وأشاد السفراء بحفاوة وحسن الاستقبال، مؤكدين أهمية تعزيز آفاق التعاون الاستثماري وتشجيع العمل المشترك مع دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة على وجه الخصوص كونها تعد شريكاً مهماً في تعزيز التجارة والاستثمارات وتعزيز التبادلات الثقافية والتعليمية وتبادل أفضل الممارسات في مجالات تقنيات الابتكار وتعزيز الأمن الغذائي والعديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتين إلى أن إمارة الشارقة تمتلك كل المقومات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي في دولهم، وذلك في ظل ما تتمتع به من مزايا وإمكانات اقتصادية جاذبة للأعمال، مؤكدين أن السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة للإمارة تعد حافزاً لدولهم نحو تعزيز العلاقات بالإمارة وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، داعين الغرفة إلى تنظيم بعثات تجارية للاطلاع عن كثب على مجالات الاستثمار في دول أمريكا الوسطى، وخاصة في المجال الزراعي والبُن والأخشاب والصناعة والسياحة.

فرص

من جانبه استعرض محمد أحمد أمين العوضي، فرص الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة، مسلطاً الضوء على ما توفره الإمارة ومؤسساتها من حوافز جاذبة لرجال الأعمال من مختلف دول العالم في ضوء المكانة الرائدة التي تتبوأها الشارقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مركزاً اقتصادياً حيوياً وبارزاً، لافتاً إلى المزايا المتعددة التي تقدمها للمستثمرين الأجانب والتي من شأنها أن توفر لرجال الأعمال في دول أمريكا الوسطى أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسة وإقامة المشاريع وتعزيز حضورهم وانتشارهم في أسواق المنطقة، فضلاً عن المقومات السياحية والثقافية والتعليم والخدمات الداعمة، إضافة إلى ما تتميز به الشارقة من بنية تحتية حديثة وخدمات لوجستية متطورة وتشريعات مرنة وموقع جغرافي حيوي، إلى جانب المناطق الحرة وأهمها هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية.

وفي ختام الزيارة جال الوفد في أروقة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية الواقع ضمن مقر الغرفة، إذ اطلعوا على المنتجات التي تعرضها أكثر من 180 منشأة تعمل في الشارقة في نحو 191 منصة عرض، كما أشادوا بالمنتجات الصناعية المحلية عادّين أن المعرض يشكل منصة مواتية للترويج للمنتجات وإيجاد فرص التعاون بين الشركات والزوار من ممثلي الوفود التجارية.

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