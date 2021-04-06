«غرفة رأس الخيمة» و«شبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين» تعززان قدرات القطاع الخاص

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أبرمت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة اتفاقية تعاون مع شبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين، بهدف المساهمة في دعم وتطوير مهارات رؤساء ومديري الشركات الخاصة في رأس الخيمة من خلال استقطاب رؤساء تنفيذيين من مختلف دول العالم لنقل خبراتهم وأساليبهم العملية لمجتمع الأعمال في الإمارة بمختلف فئاته.

وأكد محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أهمية التعاون مع شبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين من خلال تنويع الفعاليات المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة لتشمل ثلاث فئات وهي رواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرؤساء التنفيذيين الشباب، والرؤساء التنفيذيين الخبراء، لتحقيق الفائدة الشاملة، مشيراً إلى دعم الغرفة الكامل لتعزيز قدرات القطاع الخاص في الإمارة.

وأضاف إنه يجب التركيز على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كونه أحد أهم القطاعات الفاعلة في الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، داعياً إلى الاستماع إلى كل فئات مجتمع الأعمال للوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على تقديم الحلول من الخبرات العالمية لتحويل تلك التحديات إلى فرص تزيد من جاذبية رأس الخيمة الاستثمارية.

ولفت النعيمي إلى أهمية دعم وتنويع الصناعات في الإمارة والترويج لها من خلال عقد فعاليات بالتعاون مع شبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين لتعريف المستثمرين بجدوى ومميزات هذا القطاع، خصوصاً وأن رأس الخيمة تضم ما يزيد على 6000 مصنع، وذلك تزامناً مع الاستراتيجية الصناعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

من جانبه قال طارق أحمد نظامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين إن اليوم هو يوم مهم للغاية لكلا المؤسستين، فبموجب اتفاقية التعاون ستساعد نوادي الرؤساء التنفيذيين أعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة والشركات الأخرى على التواصل محلياً ودولياً لاستكشاف الفرص التجارية وجلب الوفود لزيارة رأس الخيمة والاطلاع على جميع الفرص الاستثمارية والصناعية.

وأشار إلى أن شبكة نوادي الرؤساء التنفيذيين تعد منظمة أعمال دولية قائمة على عضوية الشركات تضم أعضاء وسفراء من مختلف الصناعات والكيانات والفروع في جميع أنحاء العالم، وتركز على ربط الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص وتنمية الأعمال محلياً ودولياً، وتعد أنشطة الأعضاء وتطبيق الهاتف المخصص لأعضاء «نوادي الرؤساء التنفيذيين» وفريق الدعم الموجه نحو الخدمة ثلاث ركائز تمكن الأعضاء من البقاء على اتصال والمشاركة في المجتمع بأكمله، مع روح التناغم غير المقيدة والموجهة نحو القيمة.

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