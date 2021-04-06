القرية العالمية تتعاون مع الاتحاد للطيران في تحدّي أمتعة الروائع

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد للطيران، تمنح ضيوفها فرصة من العمر للسفر حول العالم!. ابتداءً من الأحد، 4 أبريل، سيتمكن الضيوف من المشاركة بتحدّي أمتعة الروائع في الوجهة العائلية، الذي يقوم على مبدأ تخمين الرقم السرّي المكوّن من خمسة أرقام لفتح متاع السفر الواقع في الساحة الثقافية، لربح جميع المحتوى بداخله عند تخمين الرقم الصحيح. وسيحصل صاحب الحظ على مليون ميل من أميال برنامج ضيف الاتحاد للسفر، بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 25,000 درهم لتمكين الفائز من الاستمتاع بصرفها أثناء تجوله في وجهاته المفضلة حول العالم، إضافةً إلى 25,000 درهم لتسوق أروع المنتجات في القرية العالمية.

وتعليقاً على اتفاقية التعاون الجديدة، قالت خديجة خليفة، مدير إدارة أول الشؤون التجارية والرعاية في القرية العالمية: "لطالما ساهمت شراكاتنا مع مختلف المؤسسات الرائدة في تطويرنا للأفكار الإبداعية واستكشاف المفاهيم المبتكرة وإطلاق مشاريع جديدة ترتقي بقيمة الخدمات التي نقدمها لجميع شركائنا، وتعزّز من التجارب الشيّقة التي يستمتع بها ضيوفنا. ويشرفنا في هذا الإطار، التعاون مع الاتحاد للطيران، العلامة الرائدة عالمياً، التي تتشابه معنا في توطيد روح المغامرة وحب الاستكشاف. إن تحدّي أمتعة الروائع هو خير مثال على التجارب الفريدة التي نحرص دائماً على تقديمها لضيوفنا، وواحد من العديد من العجائب التي يمكن الاستمتاع بتجربتها خلال الأسابيع القليلة المتبقية من موسم اليوبيل الفضي".

وأضافت أمينة طاهر، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والرعايات في الاتحاد للطيران: "توفر هذه الشراكة منصة مثالية لنا للتفاعل مع المسافرين بطريقة إبداعية ومبتكرة، الأمر الذي نحرص في الاتحاد للطيران دائماً على اتباعه في جميع ما نقدمه. لطالما تبنينا نهجاً فريداً في توفير تجارب استثنائية لضيوفنا المسافرين معنا ونرحب الآن بالشراكة مع القرية العالمية التي تقوم على نفس المبدأ. نتطلع إلى استضافة الضيف المحظوظ على متن رحلاتنا لنقدم تجربة من العمر له أثناء تجواله حول العالم".

وسيحصل الضيوف على فرصة واحدة عن كل تذكرة دخول إلى القرية العالمية لتخمين الرقم السري والفوز بالجائزة. وسيتم الإعلان عن رقم واحد من سلسلة الأرقام الخمسة بين فترة وأخرى عبر قنوات مختلفة، تضم نشرة "ضيف الاتحاد" الإلكترونية وتطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية وصفحتها الرسمية على إنستغرام بالإضافة إلى القنوات الإذاعية التابعة لشبكة الإذاعة العربية، حتى يتمكن أحد الضيوف من تخمين الرقم الصحيح والفوز.

وتدعو القرية العالمية ضيوفها الراغبين بخوض التحدّي إلى الإشتراك بمختلف القنوات التي سيتم الإعلان عن التلميحات من خلالها الآن لمتابعة آخر الإعلانات حول التحدّي وزيادة فرصتهم بالفوز.

تحدّي أمتعة الروائع هو أحدث التجارب في القرية العالمية التي تقدمها لضيوفها ضمن باقة من الروائع التي تنتظرهم في ختام موسم اليوبيل الفضي خلال شهر رمضان المبارك.

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