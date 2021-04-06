صندوق النقد: الإمارات من أبرز المستثمرين في الدول الفقيرة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات تعد واحدة من أبرز الدول التي ترصد استثمارات مباشرة للدول الفقيرة وذات الدخل المنخفض. وأصدر الصندوق ورقة عمل عن أوضاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول ذات الدخل المنخفض في 2021.

وأفاد الصندوق في ورقة العمل بأن الإمارات تشترك في ذلك مع كلٍ من الصين، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا والمملكة المتحدة. وكانت الإمارات قد نالت المركز الأول عربياً والــ 19 عالمياً على مؤشر «أونكتاد» للدول المُصدرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.



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