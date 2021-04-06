«الاتحادية للضرائب» تحوز شهادتي «آيزو» في تقنية المعلومات

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت أنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتمادين دوليين جديدين في قطاع خدمات تقنية المعلومات، وتسلمت الهيئة شهادتي «ISO 20000» و«ISO 27001» لاعتماد المعيار الدولي لنظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، ونظام إدارة أمن المعلومات.

ثقة

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الاعتمادين الجديدين يعززان الثقة بخدمات تقنية المعلومات والأنظمة الإلكترونية في الهيئة التي يتم تطويرها بصفةٍ مستمرة لرفع كفاءة الأداء، وضمان حماية وأمان البيانات لتحسين خدمات الهيئة ومخرجاتها في جميع القطاعات، خصوصاً في مجال تقنية المعلومات عبر تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز العمليات، وتوثيقها، واستخدام أسلوب المنظومة المتكاملة.

وأكد أن الهيئة حرصت منذ تأسيسها على توفير بنية رقمية متطورة وفق أفضل المعايير العالمية للقيام بجميع عملياتها من خلال نظامها الضريبي الإلكتروني بالكامل، الذي يوفر خدمات إلكترونية حديثة لتسهيل عمليات التسجيل وتقديم الإقرارات وسداد الضرائب واستردادها، مما يتيح إتمام جميع الإجراءات بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة.

وأضاف البستاني: جاء هذا الإنجاز الجديد استكمالاً لمنظومة الجودة الشاملة التي تستهدفها الهيئة، حيث حصلت مؤخراً على شهادة آيزو لنظام إدارة الجودة 9001:2015 تعزيزاً لجهودها لتحقيق مزيد من التطوير لآلية أداء الأعمال في مختلف مجالات عملنا، للتوافق مع متطلبات نظام فعال لإدارة الجودة والالتزام المستمر به في جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأوضح أن معايير الحصول على شهادات الآيزو تشكل عنصراً هاماً في مسيرة التطوير المؤسسي وصولاً إلى التميز، وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

رؤية

قال خالد البستاني: تعد إدارة الجودة وفق أرقى المعايير من الأدوات الأساسية لتحقيق رؤية الإمارات التي من أبرز أهدافها رفع جودة الحياة في بيئة مستدامة، وتطوير الخدمات الحكومية للارتقاء بمستوى رفاهية أفراد المجتمع، وفي هذا الإطار تتبنى الهيئة الاتحادية للضرائب سياسات متكاملة لتحقيق رؤيتها بأن تكون هيئة رائدة عالمياً، لتأدية رسالتها في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية وفق أفضل المعايير.

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