«العين الأهلية للتأمين» تقر توزيع %25 نقداً

المصدر: أبوظبي - البيان

صادقت الجمعية العمومية لشركة «العين الأهلية للتأمين» على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% عن 2020، بعدما حققت الشركة نمواً قوياً في الأعمال رغم تداعيات الجائحة.

وقال محمد جوعان راشد البادي الظاهري، رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي عقد افتراضياً أمس: «من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الإماراتي انتعاشاً بنسبة 2.5% خلال 2021، مع استمرار التعافي من تباطؤ النمو الناجم عن الجائحة، وإن هذا الانتعاش الاقتصادي يدعمه نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.6%، ومن المنتظر أيضاً أن يشهد الربع الثاني 2021 انتعاشاً اقتصادياً عالمياً».

وأضاف الظاهري: أما على صعيد الإمارات، فمع ارتفاع توقعات النمو العالمي، وانخفاض أسعار الفائدة القياسية، وارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يدعم الاقتصاد المحلي، ومن المنتظر أن يساعد معرض «إكسبو 2020 دبي» العالمي على تنشيط السياحة في الربع الأخير من العام الجاري.

وتابع: وبينما يسعى الاقتصاد الإماراتي بشكل عام لاستعادة نشاطه بشكل طبيعي بعد الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجائحة، تمكنت صناعة التأمين من الحفاظ على نموها خلال 2020، وعلى الرغم من الظروف التي سبق ذكرها، فقد حافظت شركة العين الأهلية للتأمين على مركزها في السوق التأميني المحلي مع زيادة في صافي الربح تبلغ نسبة 32% مقارنة بعام 2019.

وبحسب البيانات المالية، بلغ صافي الربح الشركة 75.9 مليون درهم في 2020 مقارنة بـ57.7 مليوناً في 2019، وارتفاع إجمالي إيرادات أقساط التأمين لعام 2020 إلى 1.2 مليار درهم مقارنة بـ1.1 مليار في 2019، في حين بلغ صافي أرباح أعمال التأمين 164.6 مليون درهم لعام 2020 مقارنة بـ116.8 مليوناً في 2019.

وجرى خلال اجتماع الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2021-2023، وبعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية عقد مجلس الإدارة المنتخب جلسته الأولى، وجرى انتخاب محمد جوعان راشد البادي الظاهري رئيساً لمجلس إدارة الشركة وخالد محمد البادي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من سمو الشيخ زايد بن سرور بن محمد آل نهيان، وسعيد أحمد عمران المزروعي، وغيث هامل خادم آل غيث القبيسي، ومحمد عبدالجبار عبدالمحسن الصايغ، وفيصل جاسم محمد الخلوفي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز