سوق أبوظبي يتجاوز 6 آلاف نقطة للمرة الأولى في 16 عاماً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت الأسهم المحلية مكاسبها في ختام جلسة أمس وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 15 مليار درهم على وقع مكاسب جماعية للأسهم القيادية، وهو ما دفع سوق أبوظبي لتجاوز حاجز 6 آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 16 عاماً، فيما اقترب سوق دبي من مستوى 2600 نقطة.

وارتفع سوق دبي 0.91% إلى 2573 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار والسلع والخدمات والاتصالات، وزاد سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.04% عند مستوى 6015.3 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ يونيو 2005، مع ارتفاع أسهم الاستثمار والسلع.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو 924.9 مليون درهم منها 834.5 مليوناً في أبوظبي و90.4 مليوناً في دبي، وجرى تداول 180.8 مليون سهم، موزعة بواقع 123.4 مليوناً في أبوظبي و57.4 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 3271 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.13% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 2.19% و«الإمارات دبي الوطني» 0.43%، ونما قطاع العقار 0.89% مع صعود «إعمار العقارية» 1.4% و«الاتحاد العقارية» 0.37% و«داماك» 0.83% فيما انخفض «ديار» 0.37% واستقر «إعمار للتطوير» و«إعمار مولز».

وارتفع قطاع الاستثمار 0.48% مع نمو «دبي للإستثمار» 0.61% و«شعاع كابيتال» 0.91% فيما استقر «سوق دبي المالي»، وزاد قطاع النقل 0.78% على وقع صعود «أرامكس» 2% فيما انخفض «العربية للطيران» 0.79%.

وتصدر «أرامكس» النشاط مستقطباً 30.7 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 15.7 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 11.14 مليوناً. وحقق «دي إكس بي» أكبر ارتفاع بنسبة 2.63%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.95%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 13.63 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق العاصمة نمو قطاع الاستثمار 11.62% بدفع ارتفاع «العالمية القابضة» 12.8% فيما انخفض «إشراق» 2.77% واستقر «الواحة كابيتال»، وزاد قطاع السلع 0.55% مع ارتفاع «أغذية» 0.61%، فيما استقر قطاع البنوك مع ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.04% وانخفاض «أبوظبي الأول» 0.14%.

ونزل قطاع العقار 0.3% مع هبوط «الدار» 0.14% و«رأس الخيمة العقارية» 0.76%. وانخفض قطاع الاتصالات 0.45% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما تراجع قطاع الطاقة 0.3% مع نزول «ادنوك للتوزيع» 0.45%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 214.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 206.5 ملايين درهم، ثم «الدار» 174 مليون درهم، وحقق «العالمية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 12.8%، فيما كان «الشارقة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.92%. وعمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 82.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

مؤسسات

مالت المؤسسات نحو البيع بصافي استثمار 17.36 مليون درهم، منها 17.2 مليوناً في دبي و160 ألفاً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 17.36 مليون درهم، منها 17.2 مليوناً في دبي و160 ألفاً في أبوظبي.

إفصاحات

★ يجتمع مجلس إدارة «مجموعة أغذية» غداً لمناقشة الدخول في صفقة استحواذ محتملة.

★ تجتمع عمومية «دريك آند سكل إنترناشيونال» 22 أبريل لمناقشة تقديم الشركة وبعض الشركات التابعة لها لطلب للمحكمة المختصة لافتتاح الإجراءات لتطبيق خطة إعادة هيكلة الدين والتنظيم المالي.

★ أقرت عمومية «ديار» النتائج المالية لعام 2020 وعدم توزيع أرباح نقدية.

★ أعلنت «تكافل الإمارات» عن نتائج 2020 المالية، حيث تحولت للربحية بواقع 7 ملايين درهم.

★ يعقد مجلس إدارة «اللاينس للتأمين» اجتماعاً الاثنين المقبل لمناقشة استثمارات الشركة.

★ ألغت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» اجتماعاً لمجلس الإدارة.

★ وافقت عمومية «العالمية القابضة» على عدم توزيع أرباح نقدية عن 2020.

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