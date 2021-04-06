رئيس إقليمي جديد لـ«نتورك» في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن تعيين أحمد بنّ طراف بمنصب الرئيس الإقليمي للشركة في الإمارات.

ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى أحمد بن طرّاف مسؤولية الإشراف على كافة عمليات الشركة المتعلقة بالاستحواذ والإصدار ووضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لدفع نمو الأعمال وتعزيز اعتماد المدفوعات الرقمية في الدولة.

وكان بن طرّاف قد انضم إلى فريق الشركة في 2014 بصفة نائب أول للرئيس، وسبق له أن عمل في «بنك الإمارات دبي الوطني» و«الإمارات الإسلامي» لمدة تزيد عن 18 عاماً، اكتسب خلالها خبرة واسعة في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد وعمليات الفروع وخدمة العملاء والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمبيعات وإدارة العلاقات.

وقال ناندان مير، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «نتورك إنترناشيونال»: يتطلب بناء بنية تحتية رائدة لقطاع المدفوعات فهماً شاملاً لاحتياجات التجار المحليين والعملاء من جهات الإصدار لمعالجة نقاط الخلل في منظوماتهم وتوفير حلول مدفوعات محلية عالية الكفاءة.

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