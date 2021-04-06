المصدر: دبي - البيان

أصدرت «سَفِلز»، شركة الاستشارات العقارية الرائدة على مستوى العالم، تصنيفها الخاص لتكاليف تشغيل المستودعات في العالم، والذي يشمل أكثر من خمسين سوقاً في 21 دولة في إطار تقريرها الخاص بالتأثيرات العالمية، والذي جاءت فيه الإمارات ضمن أكثر الدول يُسراً في تكاليف تشغيل المستودعات.

وبحسب الدراسة البحثية الجديدة، احتلت لندن وستوكهولم وطوكيو المراتب الأولى باعتبارها أكثر ثلاث مناطق تكلفةً في ما يتعلق بتشغيل المستودعات، من ناحية التكاليف الإجمالية التي تشمل اليد العاملة وتكاليف الطاقة والإيجارات والضرائب والرسوم الخدمية، لتليها كُلّ من غوتنبرغ وهامبورغ في المركزين الرابع والخامس، على الترتيب.

ومن جانب آخر، تُعد فيتنام، وخاصةً في مدينة هانوي، أكثر الدول يسراً من ناحية تكاليف تشغيل المستودعات، بفضل الانخفاض الكبير في تكاليف اليد العاملة والطاقة فيها. وبسبب هذه الميزات، تستقطب فيتنام المزيد من الشركات متعددة الجنسيات الراغبة في مزاولة أنشطتها في الدولة، مع تركيز الحكومة الفيتنامية بشكل رئيس على جذب الشركات الأعلى قيمةً. ومن ناحيتها، تتميّز الهند أيضاً بانخفاض تكاليف تشغيل مستودعاتها، ما جعلها في المركز الثاني من ناحية يُسر التكلفة ضمن تصنيف سَفِلز.

أمّا في الإمارات، فما زالت تكاليف تشغيل المستودعات والطاقة الكهربائية أعلى من نظيراتها في الهند وفيتنام.

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