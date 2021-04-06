مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام )

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 115 مبايعة بقيمة 874.37 مليون درهم، منها 9 مبايعات لأراض بقيمة 59.46 مليون درهم و106 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 814.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 182.7 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 130.99 مليون درهم و40 رهن فلل وشقق بقيمة 51.71 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الرابعة بقيمة 57 مليون درهم وأخرى في منطقة مردف بقيمة 34 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 12 هبة بقيمة 22.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 8 ملايين درهم.

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