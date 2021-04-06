«ذا ڤيو آت ذا بالم» أعجوبة «نخلة جميرا» تفتح أبوابها غداً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «نخيل»، المطوّر العقاري الرائد عالمياً، عن افتتاح «ذا ڤيو آت ذا بالم»، منصة المشاهدة التي توفر إطلالات بزاوية 360 درجة على «نخلة جميرا» التي من المقرر أن تفتح أبوابها أمام الجمهور اعتباراً من غد الأربعاء 7 أبريل الجاري.

ويتزامن الكشف عن موعد افتتاح «ذا ڤيو آت ذا بالم» مع إعلان شركة «نخيل» مؤخراً، عن إنجاز 95% من برج «ذا بالم تاور» الذي من المقرر افتتاح كافة مكوناته بحلول أكتوبر من العام الجاري.

معلم جذّاب

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في شركة «نخيل» في هذه المناسبة: لقد عملنا على مدار 20 عاماً على تحقيق رؤية «نخلة جميرا»، وها نحن اليوم نوسّع قصة نجاحها المتنامية من خلال إطلاق «ذا ڤيو آت ذا بالم». فهذه المنصة هي أكثر من مجرد معلم جذّاب يرقى إلى مستوى عالمي، كونها تلقي الضوء عن كثب على مختلف مراحل التطوير التي شهدتها واحدة من أروع الجزر من صنع الإنسان في العالم.

مناطق جذب

ومن جهته، أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تمثّل منصّة «ذا ڤيو آت ذا بالم» معلماً جديداً يضاف إلى القائمة المتعددة من مناطق الجذب السياحي التي تتميّز بها إمارة دبي، كما أنه يوفّر المزيد من التجارب لسكّان وزوّار المدينة. وسيعزّز افتتاح المنصّة في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من البيئة الآمنة التي أوجدتها دبي، والتي تتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تضع صحة وسلامة الناس في مقدمة الأولويات».

تميز التصميم

أما جون بريكر، المدير الرئيسي والمدير الإبداعي في «جينسلر» فقد أشار إلى: أن العمل على «ذا ڤيو آت ذا بالم» يشكل مثالاً متميزاً للتصميم المتعدد التخصصات الذي يتوج تجربة فريد من نوعها تغوص في الذاكرة.

إن تعاون «جينسلر» مع شركة «نخيل» بشكل وثيق في ابتكار رحلة غامرة والذي يشمل كلاً من التصميم والهندسة المعمارية والتقنيات المبدعة، يلعب دوراً بارزاً في بناء وجهة سياحية لا تُنسى. ونحن نتطلع بشوق إلى إطلاق هذا المشروع مع شركة «نخيل» والترحيب بالجمهور في منصة المشاهدة.

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