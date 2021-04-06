«مرحبا» تخضع صالتها في مطار دبي الدولي لتحديث شامل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مرحبا»، جناح خدمات الضيافة في المطارات التابع لدناتا، عن تصاميم وتجارب جديدة في صالتها بمطار دبي الدولي والتي خضعت لتحديث شامل. ويستمتع المسافرون بخدمات «مرحبا» الجديدة في المبنى 3 بمطار دبي الدولي مع إطلاق تجربة حديثة، تشمل بالإضافة إلى دبي، صالات «مرحبا» في جميع أنحاء العالم. وتقدم الصالة، التي باتت الآن جاهزة لاستقبال المسافرين من دبي، تجربة صالات «مرحبا» العالمية بما في ذلك عدد من المزايا التي ستتوسع لتتضمن محفظة الشركة العالمية.

وتقدم «مرحبا» في صالتها الجديدة بمطار دبي الدولي «صالون ومقهى بي دي إل» الثاني في دبي الذي سيمنح المسافرين تجربة فريدة، إذ تقع الصالة في الكونكورس B بالمبنى 3 في مطار دبي الدولي.

وقال شهاب العوضي، رئيس مرحبا: «تواصل مرحبا توسعاتها منذ إطلاق أولى صالاتها في مطار دبي الدولي عام 2000، إذ تضم محفظتها اليوم 12 صالة في 8 مطارات بـ6 دول».

وقال عيسى المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة Gainsborough: «بذلنا كل ما في وسعنا لنقل تجربة بي دي إل الأصلية إلى المطار، وسيتمكن العملاء من الاستمتاع بصالون للرجال والسيدات أثناء انتظار رحلاتهم مع إطلالات متميزة على ساحة المطار».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز