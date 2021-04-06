«دبي الإسلامي» يخطط لبيع صكوك دولارية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

يعتزم بنك دبي الإسلامي دخول أسواق الدين الدولية هذا الأسبوع، وذلك بإصدار سندات إسلامية «صكوك» مقومة بالدولار الأمريكي، من المستوى الأول «إيه تي1»، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «رويترز» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة. وتتميز السندات والصكوك من المستوى الأول بكونها مصممة لتكون دائمة بطبيعتها، إلا أن الجهة المُصدرة لها تستطيع استدعاءها بعد فترة محددة. ولم يُعلق مسؤولو البنك على الخبر.

جدير بالذكر أن بنك دبي الإسلامي جمع مليار دولار من حصيلة بيع صكوك دولارية من المستوى الأول في نوفمبر الماضي. وكانت بنوك عديدة في دول الخليج العربي قد استفادت في العام الجاري من انخفاض سعر الفائدة في دعم رأس مالها الإضافي بإصدار سندات من المستوى الأول. وقاد البنك التجاري الوطني السعودي هذا الاتجاه بين بنوك الخليج عندما طرح صكوكاً من المستوى الأول بقيمة 1.25 مليار دولار في يناير الماضي.

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