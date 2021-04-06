اقتصادية دبي أغلقت 11 محلاً ..وخالفت 252 منشأة في مارس

المصدر: (دبي - البيان)

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي خلال مارس الماضي 11 محلاً وخالف 252 منشأة تجارية ووجه التنبيه إلى 61 محلاً لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد19»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، في مختلف مناطق الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في دبي.

وقال عبدالعزيز التناك مدير إدارة الرقابة التجارية: قام مفتشو اقتصادية دبي بتكثيف عمليات التفتيش، حيث بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 16475 محلاً في جميع أنحاء الإمارة، وكانت محال الإلكترونيات والمطاعم ومحال التجارة العامة أبرز الأنشطة التجارية للمحال المخالفة خصوصاً في مناطق نايف والضغاية والمرر، حيث بلغت نسبة التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا 98.1%، وستستمر فرق الرقابة باقتصادية دبي بتنفيذ جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها .

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