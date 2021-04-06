«أبوظبي كاتاليست» تستثمر في الاستزراع السمكي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» عن استثمار بقيمة 358.8 مليون دولار (1.3 مليار درهم) في مشروع استزراع الأحياء المائية على اليابسة «بيور سالمون»، التابع لصندوق «8 إف» لإدارة الأصول.

وتأسست «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» في أبريل 2019، على هيئة مشروع مشترك بين «مبادلة للاستثمار»، و«فالكون إيدج كابيتال».

ويُعد مشروع «بيور سالمون»، الذي يملكه صندوق «8 إف»، من المشاريع الرائدة في استخدام تقنية أنظمة الاستزراع المائي القائم على إعادة التدوير على اليابسة لإنتاج أسماك السلمون الأطلسي وتصنيعها في أربع منشآت لها في بولندا واليابان وفرنسا والولايات المتحدة.

وقال جيمس مونس، رئيس العمليات بشركة أبوظبي كاتاليست بارتنرز: «يُسعدنا أن نشهد تأسيس بيور سالمون لمركزها العالمي في سوق أبوظبي العالمي».

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