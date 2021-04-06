أبوظبي تكشف عن قائمة خضراء للمسافرين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن «القائمة الخضراء» المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة، من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم أبوظبي، وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار «بي سي آر»، عند الوصول إلى مطار أبوظبي الدولي.

كما سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناءً على التطورات العالمية لجائحة «كوفيد 19»، ويتم إدراج أسماء الدول التي تتوافق مع معايير صارمة للأمن والصحة.

وتضم القائمة: أستراليا وإسرائيل والسعودية والصين والمغرب وآيسلندا وبروناي وبوتان وجرين لاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وموريشيوس ونيوزيلندا وهونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز