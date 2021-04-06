100 % أداء شبكات الهاتف المتحرك بالدولة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أن نسبة قيام شبكة الهاتف المتحرك لدى المرخص لهما وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بأداء جميع وظائفها المطلوبة داخل الشبكة الأساسية بلغت 100% في العام الماضي 2020.

وأضافت في تقرير حول جودة خدمات الإتصالات خلال الربع الرابع 2020، أن قيام شبكة الهاتف المتحرك بأداء جميع وظائفها المطلوبة في الجزء الراديوي من الشبكة هو أكبر من 99.5%، بينما نسبة نجاح مكالمات «2G» التي تم إنشاؤها وإنهاؤها بنجاح أكبر من 98.5% وهي النسبة ذاتها فيما يتعلق بمكالمات الجيل الثالث والجيل الرابع.

وذكرت أن نسبة المكالمات التي تم إنشاؤها وإنهاؤها بنجاح تخطت 98.5% كما أن المستهدف بالنسبة لانقطاع اتصال شبكة الجيل الثاني هو أقل من 1.0%، وهي النسبة ذاتها فيما يتعلق بانقطاع مكالمات الهاتف المتحرك عبر شبكتي الجيل الثالث والرابع.

ولفتت إلى أن المستهدف فيما يتعلق بقدرة الشبكة الثابتة على توصيل مكالمة إلى الطرف المتصل به هو أكبر من 98% بينما نسبة المكالمات التي فشلت عبر نقطة الربط بين مشغلي الشبكة بسبب عدم توفر الدوائر الحركية أقل من 0.5%.

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