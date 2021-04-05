«إس إل إس» يضيف 946 غرفة وشقة فندقية إلى محفظة الضيافة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «أكور»، العالمية في قطاع الضيافة، عن توسّع علامة فنادق وشقق «إس إل إس» SLS العالمية في الشرق الأوسط بافتتاح فندق «إس إل إس» دبي SLS Dubai.

هذه المنشأة الجديدة، المطوّرة بالتعاون مع شركة وورلد اوف وندرز العقارية World of Wonders Real Estate، هي واحدة من أعلى المباني في دبي وستفتح أبوابها رسمياً أمام الضيوف والمقيمين في 5 أبريل. ويأتي هذا الافتتاح ليشهد على السمعة العريقة التي تتمتّع بها علامة «إس إل إس» وخبرتها في استحداث تجارب استثنائية وقيّمة تستمرّ طويلاً في البال.

ويضيف الفندق، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة أيداس Aedas العالمية للهندسة المعمارية 946 غرفة وشقة فندقية ووحدة سكنية إلى محفظة الضيافة في دبي، تشمل 254 غرفة فندقية تحمل توقيع مصمّم الديكور الشهير بول بيشوب، و371 وحدة سكنية و321 شقّة فندقية وتتميز جميعها بالطراز الأنيق لبصمة «إس إل إس» في التصميم والفن المعاصر واللمسات الأنيقة والتجهيزات الاستثنائية التي تنبض بهويّة العلامة.

وقد تولّى بيشوب وفريقه في شركة Bishop Design تصميم الفندق بكامل تفاصيله، بما في ذلك مرافق الطعام والشراب والمساحات العامة إلى جانب الغرف.

ويأتي الحدث بعد أحدث مرحلة توسّع قامت بها مجموعة «أكور» عقب استحواذها على علامات فنادق «إس بي إي» وشراكتها المرتقبة مع شركة إينيمسور Ennismore، التي ستشهد إنشاء واحدة من أكبر الشركات وأسرعها نمواً حول العالم في مجال تشغيل قطاع الضيافة والاستجمام.

وانطلاقاً من الرؤية العالمية التي اكتسبتها فنادق وشقق «إس إل إس» من شبكتها الموسّعة من المنشآت الفندقية، يُقدّم «إس إل إس» دبي أرقى التجارب وأغناها عبر علاماته الفاخرة والمميّزة.

وتؤكد مرافق الطعام في إس إل إس دبي تميز عناصر الضيافة في علامة إس إل إس، من مطعم فيليا Fi’lia الذي يُديره فريق كامل من السيدات ويحتفي بفن الطهي والهوية، إلى مطعم الستيك العصري كارنا Carna للقصّاب الإيطالي الشهير داريو تشيكيني Dario Cecchini الحائز جوائز تقديرية.

وقال شادي فرحات، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة إس بي إي sbe: يسرّنا أن نعلن عن الافتتاح الرسمي لفندق «إس إل إس» دبي. نحن متشوّقون لتقديم مفاهيم متميّزة في عالم فن الطهي مثل مطعم فيليا Fi’lia الإيطالي الذي سيُركّز في هذا الموقع بالتحديد على تمكين الفريق القيادي الرائع من السيدات، من الطاهيات إلى الخبيرات في مزج النكهات وفي الشؤون الإدارية، ونؤمن فعلاً بأن هذه المنشأة ستصبح وجهة مميزة تجذب المسافرين العالميين والمقيمين على حدّ سواء.

ويتيح فندق «إس إل إس» دبي الذي يتميز بموقعه في منطقة داون تاون دبي، إطلالات بانورامية على مناظر المدينة، وإطلالة واسعة على برج خليفة الأيقوني، وعلى خور دبي الهانئ. ويتكون البرج المذهل من 75 طابقاً، ليكون بذلك «إس إل إس» دبي أحد أعلى الفنادق والشقق السكنية في المنطقة.

كما يضمّ الفندق، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة أيداس Aedas العالمية للهندسة المعمارية، 254 غرفة فندقية تحمل توقيع مصمّم الديكور الشهير بول بيشوب Paul Bishop، و371 وحدة سكنية و321 شقّة فندقية وتتميز جميعها بالطراز الأنيق لبصمة «إس إل إس» في التصميم والفن المعاصر واللمسات الأنيقة والتجهيزات الاستثنائية التي تنبض بهويّة العلامة.

وقد تولّى بيشوب وفريقه في شركة Bishop Design تصميم الفندق بكامل تفاصيله، بما في ذلك مرافق الطعام والشراب والمساحات العامة إلى جانب الغرف.

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