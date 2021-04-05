شرطة دبي تضم موظفي «عجمان الحرة» إلى برنامجها «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تعاون مع منطقة عجمان الحرة، ينضم بموجبها موظفو المنطقة إلى برنامج بطاقة «إسعاد» الخاصة بشرطة دبي، والتي تتيح لحاملي البطاقة الاستفادة من المزايا والخصومات والعروض التي تقدمها الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر من (59) دولة حول العالم.

وقع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي العميد نعيم محمد شريف الخطيب، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي بالنيابة، فيما وقعها عن طرف منطقة عجمان الحرة، المهندس علي عبد الله بن تويه السويدي، المدير العام لمنطقة عجمان الحرة، بحضور منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وإبراهيم البناء رئيس قطاع الاتصال الحكومي، وحسن الشامسي، رئيس قطاع التسويق في لجنة بطاقة إسعاد، ومن طرف منطقة عجمان الحرة حضر عبد الله الجناحي، قائد فريق عمليات الموارد البشرية، وعلي مطر الحوسني، مدير إدارة الموارد البشرية، ورفيعة السويدي، مستشار الاتصال المؤسسي.

وأكد العميد نعيم الخطيب أن تعزيز الشراكة البنّاءة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، يعد نهجاً انتهجته القيادة العامة لشرطة دبي، وفقاً لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، الذي يحرص دائماً على دعم الجهود والبرامج المشتركة المتوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للشرطة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق ورفع مستوى السعادة لدى الموظفين.

من جانبه قال المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: انطلاقاً من استراتيجية منطقة عجمان الحرة التي تهدف إلى رفع مستوى رضا الموظفين وإيجاد مبادرات مع مؤسسات حكومية، يسرّنا توقيع هذه الاتفاقية مع شرطة دبي وبالأخص في الانضمام إلى برنامج بطاقة «إسعاد»، ونود أن نعرب عن تقديرنا للقائمين على البرنامج وشرطة دبي عموماً نظراً لعملهم الدؤوب وجهودهم الكبيرة في خدمة الجمهور وحماية المجتمع. وسنواصل في منطقة عجمان الحرة حرصنا على تطوير آليات التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية، والتزامنا بدعم المبادرات المُجتمعية وبرامج إسعاد الموظفين لكونها تُسهم في تعزيز بيئة العمل بما ينعكس إيجاباً على جودة خدماتنا وتميز منظومة عملنا.

وقالت العامري: إن شراكتنا مع منطقة عجمان الحرة، ستعزز قدرتنا على تنفيذ مبادرات مجتمعية وإنسانية مشتركة، تحقق السعادة للمستهدفين من تلك المبادرات، وتساهم في لعب دور مهم للجنة بطاقة إسعاد ضمن الإطار العام الهادف إلى نشر السعادة والطمأنينة بين أفراد المجتمع.

وأضافت العامري: إن التوسع في الشراكات التي تقيمها اللجنة ينعكس بشكل إيجابي على مختلف الجهات، لا سيما فيما يخص رفع الكفاءة والإنتاجية لدى موظفي تلك الجهات المنضمة إلى برنامج «إسعاد».

وتتيح المذكرة انضمام موظفي منطقة عجمان الحرة إلى برنامج «إسعاد»، حيث ستزودهم لجنة بطاقة إسعاد بالبطاقة، وكذلك إشعارات بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنحهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي وموظفو الجهات الأخرى المنضمة إلى برنامج إسعاد.

وتهدف بطاقة «إسعاد» إلى تسهيل حصول الموظفين وأفراد عائلاتهم على احتياجاتهم الاستهلاكية والصحية والتعليمية، بأسعار مخفضة، من خلال توفير العروض والمزايا التي يقدمها القطاعان الحكومي والخاص، من خلال برنامج مبتكر يحقق لهم الاستفادة من العروض والخصومات، والحصول على خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعاتهم وتسهل حياتهم وتعزز مستويات أدائهم.

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